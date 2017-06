Une programmation riche et diversifiée pour cette 2e édition des Zones musicales à Laval

Les Lavallois pourront rythmer leurs soirées grâce à plus de 40 spectacles extérieurs gratuits offerts aux quatre coins de Laval. C’est un rendez-vous dans les magnifiques installations prévues pour l’occasion ou encore dans des lieux familiers transformés. Du 18 au 20 août, les Zones musicales culmineront par trois journées de festivités.



Une programmation qui plaira à tous les amateurs de musique

Musiques du monde, jazz, pop, swing, blues ou classique seront proposés dans huit zones de Laval : à la berge aux Quatre-Vents, au parc des Prairies, au Centre de la nature, dans le quartier Saint-François, dans le Vieux-Sainte-Rose, le Vieux-Sainte-Dorothée, au centre-ville (Maison des arts) et, pour une première année, devant l’hôtel de ville de Laval. Plusieurs artistes de renom et émergents seront en spectacle : Les sœurs Boulay, Damien Robitaille, l’Orchestre symphonique de Laval, Valérie Carpentier, Alfa Rococo ou encore Smokin’ Deville, Trio Francis Leclerc et Ilam.



« La Ville de Laval propose une offre culturelle estivale diversifiée, de grande qualité et accessible à tous. Je suis très heureux que cette belle programmation musicale soit offerte aux citoyens dans leurs quartiers pour contribuer à maintenir l’esprit de communauté cher aux Lavallois », mentionne Marc Demers, maire de Laval.



Mélissa Lavergne, porte-parole

« Quel plaisir et quel grand honneur d’être la porte-parole de la deuxième édition des Zones musicales! Ayant moi-même grandi à Laval, je me réjouis de contribuer au rayonnement de la musique sur tout le territoire », a soutenu Mélissa Lavergne, porte-parole, qui sera en spectacle au Centre de la nature avec Papagroove le 29 juillet, en plus de présenter son spectacle à la Maison des arts le 30 juillet.



Une fête de clôture unique

Du 18 au 20 août, la fête s’emparera d’une partie du centre-ville de Laval (rue Jacques-Tétreault, entre le boulevard de l’Avenir et la rue Lucien-Paiement). Au programme, plus de dix spectacles, dont Daby Touré, Betty Bonifassi, Patrice Michaud et invités spéciaux, ainsi que Patrice, un artiste au confluent du reggae, du blues, du soul et du hip-hop venu directement d’Europe pour un spectacle exclusif en sol québécois. La fête ne s’arrête pas là ! Pour ajouter à l’expérience des spectateurs, le site sera aménagé avec terrasses, bars et plusieurs camions de rue aux saveurs du monde. Le tout sera illuminé par les projections multimédias grandioses de Jérôme Delapierre. C’est un rendez-vous chaque jour dès 17 h.



Toute la programmation au www.zonesmusicales.laval.ca