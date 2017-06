3e édition du Festival des bières de Laval

L’acteur et auteur Alexandre Goyette, fier porte-parole de l’événement, convie le public en grand nombre à la troisième édition du FESTIVAL DES BIÈRES DE LAVAL qui se tiendra du 14 au 16 juillet 2017 au Centre de la nature. Issu d’une famille travaillant dans le secteur brassicole, Alexandre Goyette est un fervent amateur de bières de microbrasseries.

PLUS DE 35 MICROBRASSERIES D’ICI PRÉSENTERONT LEURS PRODUITS

Du 14 au 16 juillet 2017, plus de 25 000 festivaliers sont attendus au plus grand rassemblement de microbrasseries de Laval. Pour sa troisième édition, LE FESTIVAL DES BIÈRES DE LAVAL accueillera 75 exposants, dont plus de 35 microbrasseries québécoises. Les festivaliers auront l’occasion de participer à des ateliers de dégustation et d’accords bières et mets donnés par des « biérologues » réputés. Ils pourront aussi assister aux conférences de l’houblonnière Brunehoublonde de Laval sur la culture du houblon.

TOUT NOUVEAU CONCOURS – ACCORDS BIÈRES ET FROMAGES

Une première cette année, les différentes microbrasseries s’affronteront dans une compétition conviviale. Chacune des microbrasseries présentera une bière de son choix en accord avec un fromage des Fromages d’ici. Les festivaliers qui participeront aux différents ateliers dégusteront à l’aveugle les accords proposés et voteront pour leur préféré, et ce, indépendamment du style de bière.

LA FESTIVALOISE – BIÈRE OFFICIELLE DU FESTIVAL DES BIÈRES DE LAVAL

Brasseurs Illimités de Saint-Eustache s’allie au Festival des bières de Laval pour une deuxième année de partenariat. Il s’agit d’une berliner weisse aux framboises, une bière rafraîchissante à souhait, parfaite pour les chaudes journées d’été. En bouche, bien effervescente, on note des

arômes fruités et acidulés. Une super création pour notre troisième édition, facile à boire et qui ensoleillera votre été. La Festivaloise sera offerte dans de nombreux points de vente un peu partout au Québec.



Camions de cuisine de rue, aire dédiée à la famille avec animation, davantage de jeux gonflables, du maquillage, et plus. Bref, du plaisir à profusion pour petits et plus grands épicuriens !



PROGRAMMATION MUSICALE

La troisième édition du FESTIVAL DES BIÈRES DE LAVAL accueillera sur sa scène extérieure quatre spectacles musicaux qui mettront en vedette des artistes connus et appréciés, qui ne manqueront pas d’électriser le site ! Le vendredi 14 juillet, Sara Dufour ouvrira le bal dès 19 h 30 avec le folk à saveur country de son tout premier album, Dépanneur Pierrette, qui raconte des « bouttes » d’histoire à vapeur d’essence et vous entraîne dans ses aventures

parsemées d’humour et de spontanéité.

Suivra à 21 heures l’auteur-compositeurinterprète et bête de scène notoire, Yann Perreau, avec son dernier album Le fantastique des astres qui comprend entre autres son succès J’aime les oiseaux.

Le samedi, à 19 h 30, c’est le groupe de « stoner grunge psychédélique » montréalais Fuudge qui sera sur scène. Enfin, à 21 heures, place au groupe rock de la région du Lac-Saint-Jean avec Les Dales Hawerchuk.

ASSOCIATION BRAS DE FER DU QUÉBEC

Du nouveau cette année, Sylvie Dufresne, Lavalloise et ancienne championne mondiale de tir au poignet, sera sur place pour nous faire des démonstrations de tir au poignet en collaboration avec l’Association des bras de fer du Québec.

Au fil des 30 dernières années, Sylvie Dufresne a remporté plusieurs titres provinciaux et canadiens. En 1995 et 2010, elle s’est coiffée de la couronne de championne du monde.



La troisième édition du FESTIVAL DES BIÈRES DE LAVAL du 14 au 16 JUILLET 2017 au Centre de la nature

Les billets seront mis en vente dès le 10 mai 2017 sur le site du festival au : festivaldesbieresdelaval.com

Tarif de 7 $ en prévente et de 10 $ sur place



À PROPOS DU FESTIVAL

Le Festival des bières de Laval est un organisme à but non lucratif créé en 2014 par un groupe d’amateurs de bières. L’instigatrice du projet est Marilène Barale, une jeune passionnée lavalloise qui avait à coeur de créer sur son territoire un événement d’envergure mettant en valeur les produits brassicoles québécois et du terroir. La mission du festival est de faire découvrir de nouveaux produits de microbrasseries et agroalimentaires du Québec ; d’éduquer les amateurs de bières face à certaines méthodes de dégustation (ateliers accords mets et bières), tout en faisant la promotion d’une consommation responsable, et de contribuer à la vitalité économique, culturelle et touristique de Laval.