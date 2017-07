Dévoilement du Diagnostic culturel de la région de Laval

Le Conseil régional de la culture de Laval (CRCL) et la Ville de Laval dévoilent aujourd’hui le Diagnostic culturel de la région de Laval. Cet outil de référence de plus de 250 pages documente l’état de la situation du secteur culturel et en dresse le portrait. Il est le fruit d’un important travail de recherche et de recensement des ressources culturelles du territoire et repose sur la tenue de huit consultations auxquelles ont pris part 200 personnes impliquées dans le milieu culturel.



« Je salue les efforts de nos équipes et de celles du CRCL, qui ont porté à bout de bras le diagnostic culturel. Cet outil de référence soutiendra la culture comme pilier de développement durable à Laval » mentionne Marc Demers, maire de Laval.

« Le dévoilement du diagnostic est un moment charnière de cette démarche de planification en culture, et je suis convaincu que ce document sera bénéfique à la vie culturelle lavalloise » ajoute Raynald Adams, membre du comité exécutif et responsable de la culture.

« Pour dessiner l’avenir culturel de Laval, pour déterminer quelles devraient être les orientations culturelles régionales et pour établir une feuille de route commune et cohérente, il était primordial de réaliser ce diagnostic. Jusqu’ici, Laval ne bénéficiait pas d’un tel outil. Grâce aux données enfin disponibles, nous avons acquis les bases nécessaires pour construire un plan d’action ambitieux, audacieux et apte à répondre aux défis et problématiques énoncés dans le diagnostic », explique Sylvie Lessard, présidente du CRCL.



Le diagnostic est disponible en version électronique et peut être consulté au www.crclaval.com, et sur le site Web de Repensons Laval au www.repensonslaval.ca. Il est également possible d’y consulter l'aperçu du diagnostic, qui présente une sélection de données tirées du diagnostic complet.

Le diagnostic s’articule en trois parties :

La partie 1 présente le contexte régional et territorial, offre des références historiques et patrimoniales, identifie les partenaires du développement culturel et les investissements en culture, propose un recensement des ressources culturelles, des données statistiques ainsi qu’une présentation de l'offre culturelle globale.

La partie 2 dresse un portrait de chacun des domaines culturels avec ses principaux acteurs, les événements et les activités programmés, des points de repère en terme d’investissements, des données statistiques reliées à la programmation et à l’affluence, une analyse des forces, des faiblesses et des opportunités ainsi qu’une présentation des enjeux.

La partie 3 présente les principaux enjeux du développement culturel régional.



Composition du comité de pilotage ayant supervisé l’élaboration du diagnostic :

· Sylvie Lessard – Rencontre Théâtre Ados

· Guylaine Archambault – Musée Armand-Frappier

· Marianne Coineau - Conseil régional de la culture de Laval

· Lysane Gendron - Division art et culture - Ville de Laval

· Emmanuelle Waters - Division art et culture - Ville de Laval

Vers le plan de développement culturel de la région de Laval



Le Sommet de la culture, qui a eu lieu le 10 juin dernier, a donné le coup d’envoi de la démarche collaborative visant à produire le Plan de développement culturel de la région de Laval. Cet événement a permis aux participants d’imaginer des pistes d’action pour les cinq grands chantiers établis à partir des enjeux énumérés dans le diagnostic. Tel qu’annoncé en conclusion du Sommet, cinq équipes de chantiers travailleront cet automne sur le plan de développement. Son dévoilement est prévu au printemps 2018.