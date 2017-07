Subvention de 25 000 $ au Conseil régional de la culture de Laval

Le comité exécutif a octroyé au Conseil régional de la culture de Laval (CRCL), lors de sa réunion du 21 juin, une subvention de 25 000 $.



Le Conseil régional de la culture de Laval a demandé, dans le cadre du Fonds régulier (démocratisation de la culture), un financement pour assurer la troisième et dernière phase de développement de la plateforme web destiné à promouvoir la vie culturelle lavalloise. Ce projet est prévu à l'entente de développement culturel 2017 intervenue entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications.



« Nous souhaitons promouvoir la culture lavalloise à l'échelle régionale et nationale et la positionner comme un vecteur important du développement de la région. Cette subvention pourra y contribuer, en plus de mobiliser l’ensemble des partenaires et artistes qui participent à la vitalité culturelle lavalloise et à son rayonnement», mentionne Raynald Adams, membre du comité exécutif et responsable de la culture.



Rappelons que le CRCL est reconnu par la municipalité comme l'instance officielle de concertation et de représentation du domaine culturel lavallois.