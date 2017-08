Activités divertissantes en soirée aussi bien à Laval au Québec que dans les environs

La ville canadienne de Laval, dans la province du Québec, est réputée pour son cadre pittoresque et pour les nombreuses possibilités de divertissement qu’elle offre. Si vous prévoyez de passer une soirée dans cette impressionnante ville, voici quelques activités intéressantes auxquelles vous pouvez vous adonner le soir, aussi bien à Laval que dans les environs.

Salle Andre Mathieu

Ceux qui aiment vraiment l’art tomberont sous le charme de la Salle Andre Mathieu . C’est un endroit où l’inspiration et le talent s’associent pour communiquer à travers l’art. Cette salle a tellement de choses à offrir, allant des concerts de musique à des expositions d’art en passant par des spectacles de comédie.

La Salle Andre Mathieu attire un grand nombre de personnes parce que le bâtiment présente une magnifique architecture. Tous les sièges sont intelligemment positionnés dans la salle, alors vous avez la garantie de profiter d’une excellente vue sur le spectacle auquel vous assistez. Aussi, la salle est idéalement située près du métro, ce qui fait qu’elle est facilement accessible. Le seul problème que vous aurez, ce sera de choisir le spectacle que vous suivrez.

Casino de Montréal

En tant que l’un des rares casinos terrestres au Québec, le Casino de Montréal est une grosse attraction pour ceux qui cherchent à profiter de quelques activités de pari au cours de leur séjour dans la région. L’établissement est ouvert 24 heures sur 24 et possède une large sélection de jeux de table classiques de casino, tels que le baccara, le blackjack et le poker. Il y a également plus de 3 000 machines à sous disponibles dans ce casino.

Les jeux de hasard physiques constituent une excellente option pour ceux qui iraient normalement profiter de leurs activités de pari sur l’un des nombreux casinos en ligne énumérés sur des guides tels que CasinoEnLigne.ca . Le pari en ligne est devenu extrêmement populaire au cours des 10 à 15 dernières années, mais il est agréable pour les touristes de la région de savoir que les établissements de jeu terrestres ont maintenu des standards très élevés. Rappelez-vous, si vous n’êtes pas vraiment branché pari, le casino propose également d’excellents mets, de délicieuses boissons ainsi que de fabuleux divertissements en soirée.

Le Wiggle Room

Situé dans le centre de Montréal, le Wiggle Room n’est pas loin une fois que vous sortez de Laval. Si vous êtes un fan des cabarets de style Chicago des années 30 et de l’époque de la prohibition, alors vous vous sentirez comme un poisson dans l’eau dans cette salle. Tous les types de divertissements sont offerts ici, allant des travestis à des groupes de jazz en passant par des danseurs. Il y a quelque chose pour tout le monde, mais vous devez être prêt à vous laisser aller et à oublier toutes vos angoisses sociales !

Les spectacles burlesques constituent la plus grosse attraction, mais il y a aussi une soirée de comédie qui est très appréciée. Vous pouvez commander des cocktails, mais autant vous prévenir, vous risquez de très vite devenir accro. Tout l’établissement exsude l’énergie et l’enthousiasme, et si vous avez envie de passer la soirée dehors, c’est l’endroit qu’il vous faut.