Programmation exceptionnelle à la Fête de la famille

L’incontournable Fête de la famille s’installe au Centre de la nature le 3 septembre prochain, de 10 h à 18 h. Cette 18e édition promet des moments mémorables pour les petits et grands qui pourront profiter d’une foule d’activités gratuites : spectacles, jeux gonflables, tyrolienne, activités scientifiques, maquillage, personnages ambulants et plus encore.



Des têtes d’affiche sur scène

Tout au long de la journée, les petits pourront danser et chanter avec leurs idoles. À 11 h, sur la scène principale, Annie Brocoli invite les familles à plonger dans son monde imaginaire et coloré avec sa fidèle compagne, Germaine la grenouille végétarienne. À 12 h 30, sur la scène du village, Ari Cui Cui propose un voyage imaginaire en montgolfière dans son univers gourmand et éducatif. À 14 h, sur la scène principale, Crinoline, Hercule et Pixelle, de Salmigondis, se retrouveront accidentellement dans notre monde, celui des enfants. Finalement, à 15 h 30, sur la scène du village, Théo et Frédo présenteront leur spectacle Yoopacadabra!



Place aux nouveautés

Parmi toutes les activités familiales offertes cette année, des nouveautés intéressantes s’ajoutent à la programmation :



Course extrême junior : spécialement conçu pour les enfants, ce parcours composé de 10 obstacles d’inspiration militaire mettra à l’épreuve leur sens de l’équilibre, leur endurance et leur force. Une belle occasion de se lancer un défi en famille!

Chasse aux indices : les enfants sont invités à se lancer dans une énigmatique quête à travers le Centre de la nature en vue de participer à un tirage leur permettant de gagner un forfait de 4 billets pour le spectacle OVO du Cirque du Soleil.



Quatre zones à découvrir

Le site sera divisé en quatre grandes zones, chacune regorgeant d’activités pour bouger en famille.



Zone Turbulence : l’endroit idéal pour les amateurs de sensations fortes! En plus de la course extrême junior, on y retrouve le mur d’escalade Univers Marvel, une tyrolienne, un simulateur de surf, une pente sèche pour de l’initiation à la planche à neige et des jeux gonflables. Une compétition de skateboard sera également présentée, entre des sessions d’initiation à ce sport. Finalement, Sam Jones band s’y produira en après-midi.

Zone Lac des pirates : les pirates envahissent le grand lac du Centre de la nature pour des activités sur la terre ferme comme sur l’eau. Le parcours des pirates mettra à rude épreuve les habiletés des marmots pour découvrir qui a l’étoffe d’un flibustier!

Zone Les petits génies : les enfants iront de découverte en découverte. Les ateliers Laval scientastiques seront animés par le Cosmodôme, le musée Armand-Frappier, le parc de la Rivière-des-Mille-Îles et le Centre d’interprétation de l’eau. La Bibliomobile sera également sur place pour offrir un moment de détente bien mérité.

Zone Plaine de jeux : la grande plaine regorgera de jeux gonflables pour le plus grand bonheur des enfants. La zone sera également animée par des personnages ambulants, une fanfare clownesque et une usine à maquillage. Différents kiosques présenteront également des activités ou des services. Pour se rafraîchir, il suffira de repérer les igloos géants… surprise garantie!



Également, le Centre de la nature est l’endroit idéal pour pique-niquer en famille. Possibilité d’apporter son petit festin ou de profiter de l’aire d’alimentation ($) ou de l’épluchette de blé d’Inde ($) au profit de la Croix-Rouge canadienne.



Fermeture de rue et transport collectif

À noter que de 9 h à 19 h, l’avenue du Parc sera complètement fermée à la circulation automobile entre le boulevard de la Concorde et l’avenue François-Foucault. Un stationnement incitatif est mis gratuitement à disposition à l’angle du boulevard Saint-Martin Est et de l’autoroute 125 (Pie-IX). De là, des navettes gratuites de la Société de transport de Laval (STL) conduiront les visiteurs directement au Centre de la nature. Les familles privilégiant le transport en commun pour se rendre sur le site sans tracas bénéficieront de la tarification familiale offerte par la STL la fin de semaine : chaque adulte payant son passage peut être accompagné sans frais par un maximum de 5 enfants âgés de 11 ans et moins.



Durant la journée, il est recommandé de consulter régulièrement la page de l’événement sur Facebook pour être à l’affût des nouvelles et particulièrement de toute modification possible à la programmation, notamment en cas de pluie.



La Fête de la famille est organisée par la Ville de Laval, en collaboration avec Bell, Naître et grandir, RBC, duProprio, la STL, le Courrier Laval et Rythme FM 105,7.



Programmation complète de l’événement : www.fetedelafamille.laval.ca

Renseignements : 311 (sur le territoire lavallois) ou 450 978-8000 (de l’extérieur de Laval)



Adresse du Centre de la nature (quartier Saint-Vincent-de-Paul) : 901, avenue du Parc, Laval (Québec) H7E 2T7