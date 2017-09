La Semaine Lis avec moi se tiendra du 1er au 8 octobre 2017 avec Sophie Faucher comme porte-parole de l’événement. Plus d’une trentaine de rencontres d’auteurs et d’illustrateurs seront organisées dans les bibliothèques et les écoles à travers le Québec.



Découvrez les temps forts de la semaine :

Invitation au lancement de la Semaine Lis avec moi

Nous vous donnons rendez-vous le mardi 19 septembre à la bibliothèque Émile-Nelligan, située au 325, boulevard Cartier Ouest à Laval pour le lancement de l’événement. Sophie Faucher montrera son engagement en tant que porte-parole en donnant des trucs pour la lecture à voix haute.

Elle explique : « «Qui n’a pas raconté une histoire à sa grand-mère à l’âge de 9 ans, ne connait rien au bonheur». Cette phrase écrite par notre grand auteur Michel Tremblay parle du plaisir des mots, de la joie éprouvée à avoir une bonne histoire à raconter, du partage que cela crée et de la complicité entre un adulte et un enfant lorsqu’ils se rejoignent par l’imaginaire. On se rapproche ainsi du bonheur. Lis avec moi c’est un peu tout ça, et c’est pourquoi je suis avec vous, prête à lire. À voix haute bien entendu! »

Le colloque « L’oralité : pour le plaisir de lire haut et fort »

Vendredi 13 octobre 2017 à la Maison des arts de Laval. La journée combinera réflexion et ateliers pratiques sur l’oralité et la littérature jeunesse. Retrouvez le programme complet sur notre site !

Jeu-concours! « Coup de foudre » et « Engagez-vous » sur www.lisavecmoi.com !

À partir du lundi 25 septembre, le public et les enseignants sont invités à s’engager à lire avec un enfant en s’inscrivant sur notre site. Les jeunes lecteurs peuvent quant à eux y partager leur lecture coup de foudre! À gagner : des lots de livres, des cartes cadeaux et des trousses d’animation.

Sur la photo:

Patrick Hainault, vice-président du Groupe Banque TD, présentateur officiel de la Semaine Lis avec moi

Sophie Faucher, comédienne et porte-parole de la Semaine Lis avec moi

Geneviève Bergeron-Collin, directrice générale de Lis avec moi

Keven-Derick Auclair-Savard, président du conseil d'administration de Lis avec moi

Thérèse Patenaude, membre du conseil d'administration de Lis avec moi