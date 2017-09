Journées de la culture : une programmation haute en couleur

Les Lavallois sont invités à profiter d’une programmation axée sur le patrimoine avec de la poésie, des arts visuels, de la musique et du théâtre. Toutes les activités sont gratuites et favorisent les rencontres entre artistes et citoyens dans différents quartiers de Laval.​

« Les Journées de la culture sont formidables pour la communauté, car elles permettent aux citoyens de côtoyer des artistes et de se créer des souvenirs, souligne Marc Demers, maire de Laval. Je rappelle que la culture est le 4e pilier de développement durable de la Ville de Laval, et en ce sens, ces activités sont accessibles à tous. »



Le patrimoine à l’honneur dans différentes activités

En lien avec la thématique annuelle des Journées de la culture, la Ville de Laval mise sur plusieurs activités valorisant le patrimoine lavallois.



Vendredi 29 septembre, un vernissage présentera l’œuvre créée par Ilana Pichon avec des enfants de l’école Villemaire, qui ont pu exprimer leur créativité avec l’activité Colorons la Berge des baigneurs !



Samedi 30 septembre, l’animation patrimoniale La Meunière offrira un voyage dans un métier d’antan. L’exposition REGARDS SUR MON QUARTIER cible trois quartiers lavallois vus par ses citoyens. Les deux activités aux pianos publics de Sainte-Dorothée et Sainte-Rose sont sur le thème : Souvenirs de mon quartier.



Et finalement, les citoyens sont invités à venir colorer la Berge des baigneurs en réalisant une murale participative. D’autres activités comme du slam et du théâtre sont également offertes.



Portes ouvertes à la Maison des arts

Dimanche 1er octobre, la Maison des arts ouvre ses portes aux Lavallois. Ce sera l’occasion, durant cette journée, d’assister à une étape de création théâtrale du spectacle Papa? (pour les 4 ans et plus) et de participer à une expérience immersive avec l’exposition La Nuée de l’artiste Laurent Lamarche. En lien avec cette exposition, un atelier familial de création sera proposé, ainsi qu’une visite commentée avec l’artiste. Enfin, se tiendra la conférence Refus global dans le rétroviseur en compagnie de Lise Lamarche, une historienne de l’art passionnée par l’époque des Automatistes. Pour ajouter à la fête, les citoyens sont invités à apporter leur pique-nique!



L’ensemble de la programmation : www.evenements.laval.ca



À propos des Journées de la culture

Les Journées de la culture sont orchestrées par Culture pour tous, organisme à but non lucratif dont la mission est de faire reconnaître les arts et la culture comme dimensions culturelles essentielles du développement individuel et collectif en favorisant la participation citoyenne à la vie culturelle.