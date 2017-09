Journée de la culture au Collège Montmorency

Dans le cadre des Journées de la culture, le programme Ça manque à ma culture, en collaboration avec le Département de danse du Collège Montmorency, vous propose un atelier réunissant la danse urbaine et la danse contemporaine. Venez découvrir quelques rudiments du Breakdance et son métissage avec la danse contemporaine. Les spécialistes en la matière, Simon Ampleman (biographie en annexe) et la Bgirl Bounce, seront accompagnés d’étudiants du programme de Danse. Vous êtes invités à y participer dès 13 h 30 à l’agora du Collège.

Dans un deuxième temps, la projection du film Mommy du réalisateur Xavier Dolan aura lieu à la salle Claude Legault à 15 h 30. Voici votre chance de visionner le long-métrage qui avait été choisi pour représenter le Canada dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère à la 87e cérémonie des Oscars.

Enfin, tout au long de la journée, vous êtes conviés à la nouvelle exposition du Département d’arts visuels au local B-1692. Au moyen d’un seul carton et d’un crayon de plomb, les étudiants ont fait preuve d’imagination pour réaliser différentes mosaïques.

Toutes les activités prévues dans le cadre de la Journée de la culture sont gratuites et ouvertes à tous. C’est un rendez-vous!