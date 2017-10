La Rencontre Théâtre Ados et la Commission scolaire de Laval font preuve, une fois de plus, d'un modèle de réussite concret au bénéfice des jeunes

Fidèles au rendez-vous lancé par les Journées de la culture, la RTA et la CSDL se sont unies pour mettre sur pied, encore cette année, un programme d’activités inédits mettant en valeur l’improvisation et la bande dessinée. Offert vendredi dernier aux élèves de l’école secondaire Mont-de-La Salle, cet événement riche en découvertes artistiques a permis aux jeunes d’explorer les potentialités de l’alliance « jeu et dessin » en direct, en plus d’apprécier le talent de créateurs inspirants dans un cadre libre et éducatif.

Sylvie Lessard, directrice générale et artistique de la RTA, travaille depuis 22 ans en partenariat étroit avec le milieu de l’éducation et insiste, preuves à l’appui, sur la nécessité de l’arrimage des deux milieux : "Nous sommes très fiers des retombées qu’ont nos projets artistiques en milieu scolaire, d’autant plus que nous réfléchissons et agissons avec des partenaires incroyables qui ont les mêmes objectifs que nous : mettre en relation des jeunes et des artistes pour bonifier l’approche pédagogique et agrémenter la vie étudiante. L’improvisation, c’est une véritable gymnastique pour le cerveau. Ça permet de développer un esprit d’équipe, d’augmenter l’estime de soi et bien sûr, on le fait dans le plaisir ! Tous les éléments sont là pour favoriser un bon contexte d’apprentissage."



Joue-moi un dessin

En collaboration avec le Réseau des bibliothèques de la Ville de Laval, avec les Éditions Front Froid et Impro Sierra, la RTA a proposé à la CSDL un programme d’activités haut en couleur pour célébrer la culture à Mont-de-La Salle : 12 ateliers d’initiation à l’improvisation animés par Frédéric Barbusci, Salomé Corbo, Patrice Lépine et Roberto Sierra, et un grand spectacle d’improvisation alliant comédiens et bédéistes : La BD s’Improvise. Assurément, les prouesses des performeurs ont su insuffler aux jeunes le goût d’ajouter de la création et du ludisme dans leur quotidien !



Une institution pour l'impro ado

Bien connue pour ses 16 années d’expertise en formation et création d’événements d’improvisation avec le public adolescent, la RTA lance sa saison 2017-2018 avec des projets* bien ancrés dans le milieu scolaire et communautaire lavallois :

La LIRTA junior : ateliers d’improvisation pour les préados dans 20 écoles primaires de la Commission scolaire de Laval ;

La LIRTA : la plus grande ligue du Québec pour les jeunes du secondaire, avec 44 équipes, 26 écoles et plus de 300 joueurs sur les territoires de Laval, de Montréal, des Laurentides et de Lanaudière ;

Impro BD : ateliers d’improvisation et présentation du spectacle La BD s’Improvise dans le Réseau des bibliothèques de Laval.



*La RTA tient à souligner l’importance des partenaires dans la réalisation de ces projets, notamment la Ville de Laval et la Caisse Desjardins des Grands boulevards de Laval, laquelle soutient la LIRTA depuis sa création.