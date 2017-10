Un été hors de l’ordinaire pour le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

Deux jours après la fermeture du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles pour la saison estivale, l’équipe est heureuse de constater que les prévisions de l’été 2017 ont été surpassées. Le bilan est très positif et prometteur considérant le fait que le site d’accueil, situé à la berge du Garrot, était en construction tout l’été pour faire place au nouveau Centre d’exploration du Parc qui verra le jour en 2018. L’organisme a fait preuve d’ingéniosité afin d’offrir une expérience client incomparable à ses visiteurs et pallier aux désagréments du chantier de construction.

Plusieurs actions ont été entreprises afin de dépasser les attentes des clients. Le stationnement public du parc étant condamné, un service de stationnement satellite et de navette ont été proposés gratuitement durant l’été afin d’accommoder les clients. La signalisation et l’aménagement du terrain ont été complètement revus afin de donner des indications claires aux clients et embellir l’accueil (banderole de rue, affichage directionnel, installation de grands chapiteaux aux allures de fête, bacs à fleurs, toiles sur les clôtures afin de réduire la poussière et camoufler le chantier, habillage des roulottes temporaires de matériel visuel représentant les activités, etc.). Du personnel additionnel a été embauché durant l’été pour s’occuper de l’accueil dans le stationnement satellite ainsi qu’à l’entrée du Parc. Le point de départ de la croisière a également été relocalisé de la Marina Venise à la berge des Baigneurs afin d’offrir aux clients un site beaucoup plus accessible et accueillant. Pôle d’attraction majeur à Laval, le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles a encore une fois offert des activités et services à la hauteur de sa réputation.

Grâce à une offensive sur les réseaux sociaux et diverses stratégies de promotion, le Parc a rayonné dans les médias écrits et sociaux. Ce fut également un été exceptionnel pour les activités de camp de jour et de croisières dans les îles. Bien que marqué par les changements, l’été 2017 fut un véritable succès et le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles remercie sincèrement ses fidèles visiteurs. Le nouveau Centre d’exploration du Parc certifié Leed-Or offrira une exposition permanente portant sur des sujets en lien avec la rivière des Mille Îles, une salle de monitoring, un laboratoire, des salles multifonctionnelles, un nouveau centre de location et un comptoir lunch. Il ouvrira ses portes à l’été 2018. Une expérience aussi éducative que sensorielle à ne pas manquer !