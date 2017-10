On frissonne à Laval pour l’Halloween!

Une fois de plus, l’offre est diversifiée pour fêter l’Halloween à Laval!

Dès ce week-end, et jusqu’au 31 octobre, de nombreuses activités sont proposées pour divertir petits et grands.



Dans les bibliothèques : Bricolages, décoration de citrouilles, histoires à frissonner et cinéma d’Halloween

Dans les quartiers, les parcs et les centres communautaires : Fête des épouvantails, parade, distribution de bonbons, soirées animées, maisons hantées, haltes thématiques

Dans les arénas : Frissons sur glace avec musique et bonbons



Programmation complète et rappel des consignes de sécurité >> https://www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/halloween.aspx



Au Centre de la nature : L’incontournable maison hantée ($) est de retour, plus terrifiante que jamais! Sous le thème des peurs d’enfance, elle accueille les plus braves de 10 ans et plus.

Activités pour toute la famille : atelier de décoration de citrouilles ($), spectacles, vitrines décorées, dégustation d’insectes, animation sur les chauves-souris, exposition de plantes carnivores, distribution de bonbons… Les plus petits pourront également visiter leur 1re maison hantée inspirée de La Belle et la Bête.

4 zones pour tous les goûts… et toutes leurs peurs!



Programmation et détails >> https://www.laval.ca/centredelanature/Pages/Fr/halloween.aspx