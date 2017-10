Activités offertes à Laval dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles

Dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI), qui se déroulera du 23 au 29 octobre prochain, la Ville de Laval se joint à cette initiative et invite les citoyens à participer aux nombreuses activités offertes sur le territoire lavallois.

Organisées par différents organismes de la région, ces activités visent à générer une plus grande ouverture de la population à la diversité ethnoculturelle, à encourager le dialogue et à susciter le rapprochement interculturel. La Ville de Laval est fière de soutenir financièrement les activités de cette 15e édition dans le cadre de la première entente en immigration du Programme Mobilisation-Diversité, qui a été conclue avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) en juin 2016.

Programmation des activités

Une programmation riche et diversifiée est proposée aux Lavallois au cours de cette semaine dont le thème est Ensemble, nous sommes le Québec. Que ce soient des spectacles, des expositions, des conférences ou des animations et découvertes d’auteurs, les citoyens auront plusieurs options pour souligner et célébrer la SQRI.

Consultez la programmation complète : www.calendrier.laval.ca ou https://www.laval.ca/Pages/Fr/Calendrier/semaine-quebecoise-rencontres-interculturelles.aspx