Une acquisition qui enrichit le patrimoine historique des Lavallois

M. Marc Demers, chef du Mouvement lavallois et maire de Laval ainsi que Mme Virginie Dufour, membre du comité exécutif et candidate du parti dans le district de Sainte-Rose, sont heureux d’annoncer l’acquisition de la Maison Desjardins, située au 755-775 rue des Patriotes à Ste-Rose.

«Il s’agit d’une acquisition majeure pour le patrimoine historique des Lavallois. Cela nous permet aussi d’ajouter un terrain de plus de 11 200 m2 destiné à des fins de parc et espace vert, ce qui bonifie du même coup le projet de la Berge des baigneurs» a déclaré le maire au sortir du comité exécutif de ce matin. Une décision à être approuvée par le Conseil municipal.



L’endroit évalué à plus de 1,6M$ par les vendeurs est acquis pour un montant global de 1,262M$ par Ville de Laval. Initié par le Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social (CLSDS), ce projet dote la Ville de Laval d’une magnifique maison jumelée, construite en pierre des champs et d’inspiration française. La majorité des composantes traditionnelles ont été conservées en bon état et on estime que c’est probablement la plus vieille maison de Sainte-Rose. La mise aux normes de cette acquisition nécessite des investissements estimés à une somme d’environ 500 000$ répartie sur 5 ans.



«La maison est située en retrait de la route et c’est un bijou patrimonial. À cela s’ajoute l’atelier d’artiste déjà construit sur le même terrain. Les deux bâtiments auront d’ailleurs la vocation de résidences d’artistes, comme on en trouve dans plusieurs villes du Québec. Les origines de la Maison Desjardins remontent au XVIIIe siècle. Je suis particulièrement fière que Ville de Laval puisse acquérir un bâtiment d’une si grande valeur historique, à Sainte-Rose, et offrir à des artistes un lieu inspirant pour la création» a conclu Mme Virginie Dufour, membre du comité exécutif et candidate dans le district de Sainte-Rose pour le Mouvement lavallois – Équipe Marc Demers.

Légende photo : Mme Virginie Dufour, membre du comité exécutif et candidate dans Sainte-Rose en compagnie du maire de Laval et chef du Mouvement lavallois, M. Marc Demers.