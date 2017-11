Un spectacle, un atelier, une rencontre avec les artistes à la Maison des arts de Laval

Depuis plus de 30 ans, la Maison des arts de Laval se définit comme un lieu d'expérience artistique plaçant le public et la création au cœur de son intervention. Chaque année, ce sont plus de 350 activités de médiation qui y sont offertes. Pour la saison 2017-­‐2018, plusieurs animations en lien avec la programmation sont ainsi proposées aux visiteurs afin d’enrichir leur expérience. Celles-­‐ci privilégient l’échange et la réflexion sur la démarche de création avec des artistes de tous les horizons.



Voici un aperçu de quelques activités :



Rencontres avec les comédiens

Des rencontres avec les artistes pour tous les spectacles de danse et de théâtre pour adultes. Pour le jeune public, une rencontre avec l’auteure Érika Tremblay-­‐Roy avant la représentation de Lettre pour Éléna, est prévue le 18 mars, à 13 h 15.



Activités de médiation pour adultes :

Le 15 novembre, à 18 h 30 : Conférence Refus global dans le rétroviseur, en amont de la lecture-­‐spectacle La femme qui fuit, présentée à 20 h. Conférencière : Lise Lamarche. Activité gratuite, mais réservation requise.



Le 29 novembre, à 16 h 30 : Atelier dans le décor du spectacle Bagne, réservé à un groupe d’étudiants en danse. L’animation est suivie du spectacle à 20 h et d’une rencontre après-­‐ spectacle avec les artistes de PPS Danse (gratuite avec le spectacle).



Visites commentées

Une visite commentée gratuite est offerte pour chaque exposition. Venez discuter avec les artistes ou les commissaires. Cette rencontre privilégiée permet à tous les visiteurs curieux d'en connaître davantage sur la démarche d'un artiste ou sur un projet d'exposition. Activité payante, sur réservation.



Pattern -­ 21 janvier à 14 h

Chloé Desjardins -­ 25 mars à 14 h

Pierre Gendron -­ 20 mai à 14 h



Ateliers en arts visuels

La Salle Alfred-­Pellan offre plusieurs activités pour entrer en relation avec l’exposition en cours, que ce soit en famille, entre amis ou pour des créateurs. La salle d’exposition est d’ailleurs ouverte tous les soirs de spectacle.



Le 3 décembre, atelier pour toute la famille à 10 h et les 10, 17, 28, 29, 30 décembre, à 15 h 15 : ateliers de création textile, inspirée de l’exposition Pattern.