Vidéos amateures et professionnelles recherchées!

Vous avez des films de réunions de famille ou de fêtes qui trainent dans votre sous-sol? Des films sur pellicule de votre grand-père qui filmait les vacances, sur le bord de la rivière des Mille-Îles, prennent la poussière dans le grenier? Vous ne savez plus quoi faire des films amateurs tournés pendant vos études en cinéma ?

Le Centre d’archives de Laval veut vous parler! Le centre recense présentement tout film tourné sur l’île pour s’assurer de préserver ce patrimoine audiovisuel. Que ce soit des films de famille, des films de loisir, des films étudiants ou des films corporatifs, tout nous intéresse!

Que vous soyez prêt à vous départir de vos trésors ou non, contactez-nous et nous discuterons avec vous des possibilités de conservation et de transfert de ces archives.

Remplissez le formulaire sur la page web du projet www.passevivant.org ou appelez-nous pour davantage de détails.

Pour information :

Centre d’archives de Laval

4300, boul. Samson, Laval (QC), H7W 2G9

www.passevivant.org

450 681-9096 ou info-cal@shgij.org