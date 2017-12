L’Harmonie Vivace et l’Harmonie Laval en concert

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la grande famille de l’Harmonie Laval vous invite à ses prochains concerts.



Tout d’abord, c’est l’Harmonie Vivace qui fera vibrer la Maison des Arts le vendredi 8 décembre à 20 h. Lors de concert, intitulé tout simplement Vivace!, les musiciens et leur chef, Catherine Parr, vous partageront tout leur talent en interprétant un répertoire varié, allant du populaire au classique. Joignez-vous à eux pour une soirée riche en émotion!



Le samedi 9 décembre, à 20 h, ce sera au tour de l’Harmonie Laval d’occuper la scène de la Maison des Arts pour la présentation de son concert Ces icônes… nos histoires. Les musiciens, sous la direction de Patrick Morin, vous invitent à découvrir des personnages plus grands que nature; Noé, Alibaba, Anne Frank, Roméo et Juliette habitent depuis toujours notre imagination, mais qu’en est-il de l’univers sonore qu’ils nous suggèrent? Laissez-vous bercer par le portrait musical de ces personnages historiques.



Billets disponibles en ligne au www.harmonielaval.org ou à la porte le soir du concert.



Harmonie Vivace

Tarif régulier : 15 $

Tarif étudiant : 10 $

Gratuit pour les 12 ans et moins



Harmonie Laval

Tarif régulier : 20 $

Tarif étudiant : 15 $

Gratuit pour les 12 ans et moins