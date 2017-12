La RTA s'associe au Réseau des bibliothèques de la Ville de Laval et à la CSDL autour du projet original Impro BD

Le partenariat entre la Rencontre théâtre ados (RTA), le Réseau des bibliothèques de la Ville de Laval et la Commission scolaire de Laval (CSDL) a permis la mise en place d'un projet inédit: organiser le spectacle la BD s'improvise et des ateliers mêlant improvisation et BD dans les maisons des jeunes, les écoles et les bibliothèques de Laval.

Les ateliers et les spectacles ont été animés par l'improvisateur Roberto Sierra, le présentateur Patrice Lépine, le dessinateur Julien Paré-Sorel, ainsi que d'autres artistes reconnus, pour n’en citer que quelques uns.

Pendant le spectacle, « les dessinateurs sont assis à une table à dessin avec une caméra au-dessus d’eux qui projette leurs œuvres à l’écran » décrit Roberto Sierra. Spectacle dynamique, le public est amené à participer au déroulement du spectacle en choisissant le thème de l’improvisation ou le type de personnages qu’ils veulent voir sur scène, par exemple. Les ateliers sont l’occasion de faire découvrir à des non initiés l’art de l’improvisation tout en incluant la BD lors des mises en scène.

Impro BD, un projet accessible pour tous et éducatif

L’objectif de l’initiative est de diversifier l’offre culturelle lavalloise et de rendre accessible des prestations artistiques pour tous. Pour cette raison, le spectacle s’adresse à un public de tout profil. Les spectacles et ateliers présentés, entièrement gratuits, ont pris place en priorité dans les quartiers lavallois ayant une offre culturelle moins riche que d’autres quartiers, proches des institutions culturelles principales de Laval.

Lors des ateliers, de solides liens se sont tissés entre les artistes et les jeunes qui ont pu échanger et créer des saynètes d’improvisation dans un contexte favorisant l’apprentissage et le développement de compétences.

Sylvie Lessard, directrice générale et artistique de la RTA depuis 22 ans, insiste sur les effets positifs de l’improvisation sur les jeunes: « L’improvisation crée un espace dans lequel les adolescents peuvent s’exprimer librement, sans préjugés. Ils apprennent le respect d’autrui, développent un fort esprit d’équipe et tout cela, dans le plaisir! ».

Quelques chiffres...

Fin septembre, le coup d’envoi du projet a été donné pendant les Journées de la culture avec l’organisation de 12 ateliers alliant improvisation et BD ainsi que la présentation du spectacle La BD s’improvise à l’école secondaire de Mont-de-La Salle.

Jusqu’à décembre, ce sont en tout 8 ateliers qui se seront tenus dans plusieurs lieux clés de la jeunesse lavalloise (maisons des jeunes, centres communautaires et écoles) et 4 spectacles La BD s’improvise dans les bibliothèques et les écoles. Le projet Impro BD 2017 se sera terminé ce mardi 6 décembre avec la représentation du spectacle au Centre de Qualification Professionnelle et D’entrepreunariat de Laval.

Si vous souhaitez recevoir des ateliers ou le spectacle dans votre établissement ou bibliothèque, merci de nous contacter à projets@rta.qc.ca.