C’est plus d’une trentaine de personnes qui se sont présentées, hier soir dans le hall de l’hôtel de ville, au vernissage de l’exposition Regards adolescents sur les parcs et espaces publics lavallois, et ce, malgré la première tempête de l’hiver.



Plusieurs conseillers municipaux et directeurs de divers services de la Ville se sont joints à elles pour cette exposition interactive, qui est le fruit d’une démarche de consultation menée en collaboration avec Marguerite Simard-Thivierge, finissante à la maîtrise en urbanisme à l’Université de Montréal. L’exposition met en valeur les réflexions des jeunes citoyens sur l’espace public.