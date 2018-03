La troupe C4 de Laval dans le top 4 de l'émission Danser pour Gagner

La troupe C4 de l’école de danse Rebelles et Vagabonds de Laval se classe dans le top 4 des meilleures équipes de danse urbaine du Québec à l’émission Danser pour Gagner.



Déjà 8 semaines se sont écoulées depuis le début de Danser pour Gagner. C4 est toujours dans la course afin de mériter le titre de meilleure troupe de danse urbaine du Québec ainsi que le grand prix de 100 000$.



Au courant des semaines, C4 a su se démarquer par son côté artistique unique. Passant du Hip Hop, au Break et au Popping, les filles représentent à leur façon la culture des danses urbaines. C’est ce qui en fait un groupe si unique. Une explosion bien contrôlée par des experts est toujours plus impressionnante.



« C4 a reçues que de belles critiques de tous les juges depuis le début de leur aventure », explique Éric Zig Martel, le directeur de Rebelles et Vagabonds. « Nous sommes fiers du chemin parcouru et de la maturité qu’elles ont acquise dans leurs mouvements ».