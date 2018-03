1,325M$ pour 3 des 4 musées scientifiques de Laval : le maire salue le geste du gouvernement

Le maire de Laval, Marc Demers a salué aujourd’hui l’injection d’une somme de 1,325M$ par le gouvernement du Québec à titre d’aide financière ponctuelle attribuée à trois des quatre musées scientifiques de Laval.

«Il faut reconnaître l’effort et la volonté du gouvernement d’assurer une aide ponctuelle de transition pour la muséologie scientifique. C’est une niche spécifique où se retrouvent les 4 institutions muséales de Laval. Je remercie les ministres Dominique Anglade et Marie Montpetit qui inscrivent leur action dans une vision de responsabilité partagée entre leurs ministères respectifs et qui, ainsi, donne son importance au créneau muséal dans lequel Laval s’est spécialisée. Il était temps qu’on assume que la muséologie scientifique est une pierre d’assise pour la société du savoir» a déclaré le maire Marc Demers.

Soulevant l’importance d’encourager la muséologie scientifique, le maire a rappelé que cet investissement vient consolider les activités de ces institutions dont le rayonnement est métropolitain, voire national. «Ce sont des musées scientifiques qui doivent être une source de fierté pour les Lavallois et pour tout le Québec, si on considère que ces équipements métropolitains ont une notoriété qui, pour le Cosmodôme par exemple, dépasse nos frontières» a souligné le maire de Laval.

La répartition des sommes

Institutions muséales scientifiques Montants accordés Cosmodôme - Camp spatial Canada 650 000 $ Musée Armand-Frappier 450 000 $ Éco-Nature - Parc de la Rivière-des-Mille-Îles 225 000 $ Total 1 325 000 $

«Ces sommes arrivent à point nommé pour appuyer le travail de nos équipes qui, par leur dévouement et leur professionnalisme, participent au quotidien à la mise en valeur de la culture scientifique. Nos institutions muséales sont des phares qui développent un esprit critique digne du XXIe siècle et permet à la population lavalloise, les jeunes au premier chef, d’apprivoiser les sciences» a souligné Aram Elagoz, conseiller du district de Renaud et responsable du dossier des musées scientifiques lavallois.