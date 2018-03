La troupe C4 de l’école de danse Rebelles et Vagabonds de Laval en finale à l’émission Danser pour Gagner

La troupe C4 de l’école de danse Rebelles et Vagabonds de Laval est maintenant en finale à l’émission Danser pour Gagner où des meilleures équipes de danse du Québec compétitionnent.

Déjà 10 semaines se sont écoulées depuis le début de l’aventure de Danser pour Gagner. C4 s’est poussé et s’est démarqué afin de se rendre dans le top 3 et ainsi accéder à la finale de Danser pour Gagner. Elle se rapproche plus en plus du titre de meilleure troupe de danse du Québec ainsi que le grand prix de 100 000$.

« Je suis fier de tout ce que C4 a accompli à Danser pour Gagner. Peu importe ce qui arrive lors de la finale, elles peuvent être heureuses de tous les efforts déployés. », explique Éric Zig Martel, le directeur de Rebelles et Vagabonds.