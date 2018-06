L'Harmonie Vivace vous invite à son concert Vivaces & Compagnie !

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’Harmonie Vivace et leur directrice musicale, Catherine Parr, vous invitent à un concert époustouflant le samedi 5 mai, à 20 h, au Théâtre Marcellin-Champagnat.

En plus de mettre à l’avant-plan le talent des musiciens, le concert Vivace & Compagnie! repoussera les limites du concert de musique d’harmonie en impliquant cinq organismes Lavallois.

130 artistes sur scène

Avec le Chœur de Laval – Formation chambriste, la chorale et la drumline du Collège Laval, le Groupe Karaté sportif, les danseurs de l’école Option Danse Claire Comeau et les Passionnés des arts visuels – PAV, l’Harmonie Vivace promet de vous en mettre plein la vue et les oreilles! Aux musiciens se mêleront les différents groupes dans un répertoire de musique de film, de musique populaire et de musique originale pour harmonie.

L’Harmonie Vivace promet une expérience interactive et remplie de surprises. Un événement hors du commun à ne pas manquer !

L’Harmonie Vivace

Depuis sa fondation en 2003, sous le nom Harmonie Laval – La Relève, l’Harmonie Vivace offre une formation de qualité aux musiciens Lavallois issus des écoles secondaires et des cégeps ainsi qu’aux amateurs.

Aujourd’hui sous la direction de Catherine Parr, l’Harmonie Vivace est un ensemble amateur de premier plan au Québec et s’est démarqué à plusieurs reprises au Festival des Harmonies et Orchestres symphoniques du Québec.

Le spectacle Vivace & Compagnie ! se tiendra le samedi 5 mai au Théâtre Marcellin-Champagnat. Les billets sont présentement en vente au coût de 25 $. Les étudiants peuvent bénéficier du tarif réduit soit 20 $. Visitez le www.harmonielaval.org.

Concert Vivace & Compagnie! Samedi 5 mai 2018, 20 h Théâtre Marcellin-Champagnat 1275, avenue du Collège, Laval, H7C 1W8 Billetterie Tarif régulier : 25 $ Tarif étudiant : 20 $ Achats en ligne au www.harmonielaval.org ou sur place le soir du concert.​