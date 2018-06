La Maison des arts de Laval promet une saison haute en couleur

Plus que jamais la Maison des arts de Laval affiche une ligne artistique qui mise sur des œuvres contemporaines et actuelles. La programmation 2018-2019 promet une saison empreinte de réflexion, d’émotions fortes et de rencontres mémorables.

« Cette année encore, la Maison des arts de Laval offre une programmation de grande qualité : des expositions d’art moderne, des spectacles de danse et de théâtre et des activités destinées aux jeunes ou aux familles. Se faisant, elle permet aux Lavallois de tous les âges d’avoir accès à des œuvres connues ou de découvrir de nouveaux talents dans une vaste gamme de disciplines », mentionne Marc Demers, maire de Laval.

« L’équipe de la Maison des arts s’est surpassée! Nous sommes fiers de pouvoir offrir aux Lavallois une expérience culturelle optimale dans ce lieu municipal de diffusion artistique », ajoute Christiane Yoakim, présidente du conseil municipal, conseillère du district Val-des-Arbres et responsable des arts.

En arts de la scène, la Maison des arts mise sur une parole forte, en phase avec les tendances de l’heure, avec des auteurs comme :

Evelyne de la Chenelière ( Bashir Lazhar ) ;

Olivier Choinière ( Manifeste de la Jeune-Fille ) ;

Dominique Leclerc ( Post Humains ) ;

Maryse Pelletier ( Hôtel Chrysanthème ) ;

David Paquet ( Le brasier ) ;

Catherine Bourgeois ( Dis merci ).

De même, elle accueille des chorégraphes renommés comme :

Hélène Blackburn ( 9 ) ;

Marie Chouinard ( Jérôme Bosh – Le jardin des délices ) ;

Ismaël Mouaraki ( Lien(s) ) ;

Anne Plamondon ( Mécaniques nocturnes ) ;

Andrew Skeels ( Rose of Jericho ).

En arts visuels, la Salle Alfred-Pellan présente des expositions qui invitent au dialogue et à la réflexion. Après le succès de la première édition, en 2015, le projet Banlieue! revient sous forme de triennale autour des thèmes de la migration et des déplacements sur le territoire de la banlieue.

Les visiteurs pourront apprécier le travail de dix-sept artistes, dont :

Sonny Assu (île de Vancouver) ;

Béchard Hudon (Montréal) ;

Robert Hamilton (Hamilton) ;

Julie Lequin (Boucherville) ;

Mahmoud Obaidi (Burlington) ;

Rajni Perera (Toronto) ;

Marc-Antoine K. Phaneuf (Québec) ;

La Famille Plouffe (Longueuil) ;

Henry Tsang (Vancouver).

Fin novembre, Daniel Corbeil nous propose de faire l’expérience d’un habitat futuriste avec son installation monumentale (Module de survie).

Karine Payette recrée, dès février 2019, des espaces qui évoquent le confinement tel que le zoo ou les animaleries ou encore les cabinets de curiosité (Espace sans espèces).

Puis, en mai, l’artiste lavalloise Lisa Tognon réunit autour d’elle des artistes aux pratiques singulières captivantes, soit Raymonde Godin, Martha Townsend et Jinny Yu (Retentissements).

Daniel Langevin (La somme du vide), Guylaine Chevarie-Lessard (Espace du dedans IV) et Luce Pelletier (Construction identitaire) occuperont tour à tour le foyer du Théâtre des Muses.

Les Grandes Sorties jeune public

Enfants, parents et enseignants seront comblés par Les Grandes Sorties jeune public. Douze spectacles sont présentés en matinées familiales et scolaires.

Danse, théâtre, marionnettes, conte et musique prennent la scène d’assaut pour transporter les spectateurs à travers des histoires d’amour, de musique, de rencontres, de courage et de différence.

À propos de la Maison des arts

La Maison des arts est l’un des rares lieux municipaux au Québec, à avoir sous un même toit une salle de spectacle et une salle d’exposition munie d’équipements professionnels : le Théâtre des Muses et la Salle Alfred-Pellan.

En plus d’offrir une programmation diversifiée, la Maison des arts guide les visiteurs dans leurs découvertes; visites commentées, rencontres animées avec les artistes autour des œuvres présentées, guides d’accompagnement, ateliers créatifs, publications et autres outils de médiation artistique contribuent de façon certaine à distinguer la Maison des arts et à enrichir leur sortie culturelle.

Parce que nous croyons que l’art peut devenir un instrument de cohésion sociale, nous invitons les Lavallois à faire de la Maison des arts le lieu de tous les possibles!

Programmation

Pour consulter la programmation complète et pour vous procurer vos billets, visitez : laval.ca/maisondesarts.