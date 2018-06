La Ville de Laval accorde une subvention de 40 000 $ au Festival des bières de Laval

Dans le cadre de son programme d'assistance financière et de soutien aux événements spéciaux, la Ville de Laval a accordé une subvention de 40 000 $ au Festival des bières de Laval.

Ce festival, qui en est à sa 4e édition, aura lieu du 13 au 15 juillet 2018 au Centre de la nature de Laval. L’événement a pour objectif de permettre aux festivaliers de découvrir les divers produits brassicoles, principalement du Québec.

Plus d'une quarantaine de microbrasseries présenteront leurs produits. À cela, s'ajouteront des spectacles, dont Yann Perreau, Les Dales Hawerchucks et Sara Dufour, de l'animation ambulante et une aire de jeux pour les enfants sont également au programme.

Pour tous les détails sur la programmation et les exposants qui seront présents à cette 4e édition du Festival des bières de Laval, visitez le : festivaldesbieresdelaval.com