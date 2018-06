Finales de la LIRTA: Des jeunes improvisateurs talentueux!

Les grandes finales de la 16e saison de la LIRTA, la plus grande ligue d'improvisation pour les jeunes du secondaire au Québec, ont attiré plus de 250 spectacteurs les 27 et 28 avril à la Maison des arts de Laval.

Chaque semaine, depuis octobre, ils étaient plus de 320 joueurs, âgés de 11 à 17 ans, répartis dans 43 équipes et issus de 25 écoles de Laval, de Montréal, des Laurentides et de Lanaudière à s'affronter au cours de de 385 matchs. Cette saison aura abouti aux séries éliminatoires ainsi qu'à un impressionnant match des étoiles et aux grands spectacles de finales.

Encore cette année, parents, amis et anciens membres de la LIRTA ont assisté à des matchs d'une grande qualité artistique, le talent de nos jeunes participants ne faisant aucun doute. Depuis sa création, la LIRTA aura insufflé la passion du théâtre et la confiance en soi à plus de 2 500 adolescents, en plus de servir de véritable tremplin de carrière pour plusieurs d'entre eux! En effet, adolescent, Pier-Luc Funk a d'abord exprimé son talent dans la LIRTA avant d'intégrer la LNI et de jouer au cinéma et dans des séries télévisées telles que Le Chalet et Mémoires vives, entre autres.

La portée de la LIRTA s'étend sur le territoire québécois au fil des années (en 10 ans, le nombre de joueurs aura presque triplé!) mais aussi hors de nos frontières. En novembre 2017, au cours du festival français pour adolescents NovAdo, des équipes du Collège Laval ont participé à un tournoi d'improvisation avec des équipes d'adolescents français de la ville de Rodez. Convaincus des bienfaits de l'improvisation sur le développement personnel des adolescents, nous souhaitons continuer à développer ce type d'iniatiative.

Une célébration haute en couleur pour les champions de saison

La cérémonie de clôture a permis de récompenser les équipes méritantes des 6 divisions. Grâce aux votes des entraîneurs de chaque équipe, le meilleur et la meilleure joueuse de chaque ligne ont été déterminés.

Mentionnons la présence importante de représentants de la Caisse Desjardins des Grands boulevards de Laval, partenaire majeur de la LIRTA depuis 2006, qui sont venus décerner le prix de l' "école courtoise" au Collège Laval. Ce prix est reçu par l'école qui a le mieux accueilli les équipes participantes pendant la saison. La RTA souhaite également remercier Hydro-Québec pour son appui.



Ligue A

Équipe championne Coupe Champlain : L'Impact de l'école Armand-Corbeil ;

Meilleure joueuse : Alizée Beaudin de L'Impact d'Armand-Corbeil ;

Meilleur joueur : Samuel Chabot de Les Saints du Collège St-Jean-Vianney ;

Joueur(se) constructeur(trice) : Emmy Beaulieu de Les VERTS de la Polyvalente Deux-Montagnes ;

Première place - division Nord : Kayak et l'école secondaire Rive-Nord ;

Première place - division Sud : Vox-Pop de l'école secondaire Georges-Vanier ;

Première place - division Est : L'Impact de l'école Armand-Corbeil ;

Première place - division Ouest : 2 de Pique de l'Académie Sainte-Thérèse.

Ligue B

Équipe championne : Tsinami du Collège Laval ;

Meilleure joueuse : Marion Carpentier des Geyser du Collège Laval ;

Meilleur joueur : Tommy Charbonneau de Le Choc de l'école Armand-Corbeil ;

Joueur(se) constructeur(rice) : Alexanne Blondeau des Tsinami du Collège Laval ;

Première place - division Nord : Tsinami du Collège Laval ;

Première place - division Est : Choc de l'école Armand-Corbeil.

Fin de saison pour la LIRTA Junior: la relève est assurée !

Lancée en 2016, la LIRTA Junior est la mise en place d'ateliers d'improvisation parascolaires dans les écoles primaires. Avec ces activités, la RTA crée un bassin de futurs talents qui pourront intégrer la LIRTA dès leur entrée au secondaire!

Cette saison, les ateliers auront eu lieu dans une douzaine d'écoles primaires de Laval. C'est avec une immense joie que le festival de la RTA aura accueilli le 28 avril plusieurs écoles afin de disputer un mini-tournoi à la Maison des arts de Laval devant leurs proches. Nous remercions chaleureusement la Ville de Laval et le Ministère de la Culture et des Communications qui nous permettent d'offrir gratuitement ces activités dans les écoles primaires de la CSDL.

À propos de la Rencontre Théâtre Ados

La Rencontre Théâtre Ados provoque les échanges entre les artistes de la scène professionnelle et les adolescents depuis 1996. Présenté annuellement au printemps, son festival de théâtre de création est reconnu pour être la plus grande vitrine du théâtre pour ados au Canada.

Chef de file en médiation culturelle, la RTA met son expertise adolescente au service de la communauté en mettant sur pied des projets artistiques structurants, en plus de piloter la plus grande ligue d'improvisation du Québec pour les jeunes du secondaire, la LIRTA.