La musique et la camping seront à l'honneur à Laval en juillet

Le Festival musical indépendant Diapason présenté par Sirius XM est de retour du 5 au 8 juillet et soufflera ses 10 bougies en grande pompe, notamment en inaugurant son premier camping urbain.

Pour cette édition qui s’annonce d’ores et déjà inoubliable, quatre jours de festivités attendent le public sur la Berge des Baigneurs, dans le quartier bucolique de Sainte-Rose, avec plus de 30 formations musicales, des croisières sur la Rivière des Mille-Îles, le retour du Village Diapason et plusieurs autres surprises qui combleront les festivaliers.​

Laval à la belle étoile

Cette année, Diapason est fier de proposer son tout premier camping urbain. Tendance présente dans les plus grandes villes du monde, ce nouveau site d’hébergement éphémère s’ajoute à l’offre du Festival Diapason, du vendredi au dimanche.

Grâce à cette formule, les pionniers du camping Diapason pourront prolonger l’expérience du festival, découvrir les commerces et les activités locales et se laisser bercer par la douceur de Laval en été, aux abords de la Rivière des Mille-Îles. Une première édition qui promet d’être marquante pour les audacieux !

Trois habitués du Festival de retour !



Pour souligner ses 10 ans, le festival se permet une rétrospective en rappelant trois artistes qui ont marqué les dernières éditions à plusieurs reprises. Il a agité la sphère musicale avec son cinquième album La grande nuit vidéo, un projet brillant d’inventivité qui confirme que Philippe B est l’un des grands auteurs-compositeurs-interprètes québécois (Olivier Robillard-Laveaux) et un artiste majeur (Philippe Papineau) de la chanson.

Cet artiste de haute volée donnera le 6 juillet un concert qui saura tous nous envoûter. Ce sera manifestement une ode à la créativité pour le Festival Diapason puisque l’artiste Klô Pelgag fera également miroiter le quartier Sainte-Rose, en solo cette fois-ci, avec toute la fantaisie et l’expressionnisme qu’on lui connaît si bien, le 6 juillet également.

Keith Kouna sera lui aussi de la partie ! De retour en 2017 avec l’album Bonsoir shérif, l’auteur compositeur à la plume acérée, grand fidèle du festival, répond présent pour les 10 ans de l'événement, à voir sur scène le 7 juillet.

10 ans de musique, de découvertes et d’expériences fortes



Depuis sa création en 2008, le Festival musical indépendant Diapason a su s’affirmer à travers des programmations étoffées et novatrices pour devenir un incontournable dans le calendrier des événements culturels de la grande région métropolitaine.

Parmi les artistes ayant marqué l’événement, Plants & Animals, Braids, Karkwa, Les Sœurs Boulay, Allvvays, Les Breastfeeders, Timber Timbre, Koriass, Beast, et Avec pas d’casque ont entre autres fait leurs preuves. Les spectacles dans les lieux atypiques font partie de l’ADN de Diapason et seront soulignés lors de ce 10e anniversaire.

Restez à l’affût pour le dévoilement de la programmation complète!