Le Théâtre Bluff amasse plus de 100 000 $

Grâce aux dons recueillis pour la soirée-bénéfice du mercredi 2 mai 2018, le Théâtre Bluff a pu atteindre ses objectifs de campagne de financement, et même les surpasser.

Avec les commandites, les partenaires de services et les généreux donateurs, cette année, la compagnie a pu amasser la somme 101 676$. Les initiatives du Théâtre Bluff sont rendues possibles par l’entremise de ses précieux collaborateurs financiers, corporatifs et particuliers, qui lui garantissent leur soutien année après année.

Investis dans la mise sur pied des activités de production, de diffusion et de médiation culturelle, les fonds récoltés permettront de faire rayonner auprès des adolescents une dramaturgie résolument contemporaine et ouverte sur le monde. En 28 ans d’existence, le Théâtre Bluff a tenu plus de 1 100 représentations au Canada, en France et en Belgique, a croisé la route d’au moins 220 000 spectateurs et a collaboré avec plus de 200 artistes.

Sous la présidence d’honneur de Marcel Leboeuf, comédien, conférencier et homme d'affaires, et de Stéphan Derome, président de A. Derome, la soirée a permis de faire découvrir davantage les activités du Théâtre Bluff aux convives venus offrir leur appui à la compagnie. Avec le comédien Jean-Dominic Leduc à l’animation, Pascal Fioramore à la musique et Samuel Jacques au piano, l’événement-bénéfice a été ponctué d’un cocktail d’ouverture tout en festivités, d’un encan d’objets variés, d’un repas en compagnie d’actrices et d’acteurs connu(e)s du grand public et d’une représentation d’Antioche de Sarah Berthiaume à la Maison des arts de Laval.

Une centaine de personnes, gens d’affaires et artistes, se sont rassemblées pour soutenir le Théâtre Bluff et, ainsi, célébrer l’adolescence. En plus de ses partenaires et donateurs, le Théâtre Bluff tient à remercier les actrices et acteurs participants, les collaborateurs artistiques et les coprésidents d’honneur Marcel Leboeuf et Stéphan Derome pour leur implication.



À propos du Théâtre Bluff

Compagnie de création, le Théâtre Bluff soutient le développement et la promotion de la dramaturgie contemporaine, d’ici et d’ailleurs, auprès des adolescents. Véritable carrefour de rencontres, il initie des collaborations avec des créateurs singuliers sensibles aux dialogues intergénérationnels. À travers ses activités de recherche, de médiation culturelle, de production et de diffusion, il propose des œuvres qui posent un regard ouvert et engagé sur les préoccupations du monde d’aujourd’hui.