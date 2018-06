La métropole vibrera au son des guitares classiques lors de la 16e édition du Festival et compétition internationale de guitare classique de Montréal

Du 25 au 27 mai, Montréal vibrera au son des guitares classiques lors du Festival et compétition internationale de guitare classique de Montréal.

Durant trois jours, les amateurs de guitares classiques pourront entendre et rencontrer divers musiciens et conférenciers, en plus d'assister à la Compétition internationale où s'opposeront des guitaristes de renommée internationale.

Des concerts seront également présentés afin de permettre au grand public de découvrir, ou redécouvrir, des musiciens de grand talent. Sur scène, vous verrez entre autres, Samuel Coyle, Tariq Harb, Jesus Serrano, Roberto Fabbri et plusieurs autres.

Les 25 et 26 mai, de nombreux luthiers et marchands se rassembleront afin de permettre aux visiteurs de découvrir et essayer des guitares.

Des classes de maîtres seront également offertes. Il est toutefois nécessaire de s'y inscrire.

Pour tous les détails sur la 16e édition du Festival et compétition internationale de guitare classique de Montréal, visitez le guitaremontreal.com.