La Ville de Laval aura son festival d'humour

Le Festival Laval en Rires/Laval Laughs est le premier festival d'humour à Laval offrant un volet intérieur présentant des spectacles de la relève humoristique et des artistes de renommées internationales.

Le festival présentera des spectacles en français, en anglais, bilingue et à caractère multiculturel. Un volet extérieur gratuit et inclusif pour toute la famille sera également disponible pour la première fois à Laval.

La première édition du festival aura lieu du 20 au 30 septembre 2018 dans plusieurs salles de spectacles dans la région lavalloise et au cœur du centre-ville de Laval à Centropolis.

Un volet extérieur gratuit et ouvert à tous

Le Festival Laval en Rires/Laval Laughs vous présente La Place Laval en Rires. Située au Centropolis de Laval, c'est à La Place Laval en Rires que prendront lieu les activités gratuites du festival du 27 au 30 septembre 2018. Parmi les activités, il y aura, entre autres, des jeux pour enfants, une scène extérieure sur laquelle seront présentés des activités et de l'animation, et des zones de jeux vidéo. Cette zone familiale sera accessible à tous et conçue pour plaire aux petits, aux parents et aux plus vieux.

Un volet intérieur unique et original

L'événement principal est le volet intérieur proposant une programmation bilingue de spectacles d'humour dans plusieurs salles de Laval. La programmation misera sur des thématiques spécifiques comme les relations amoureuses, être parent, la diversité et le multiculturalisme en plus de divertir le public en français et en anglais. La programmation inclut 8 spectacles en français, 5 en anglais et 1 spectacle bilingue intitulé Bonjour/Hi!

Voici quelques uns des humoristes que vous pourrez voir au Festival Laval en Rires/Laval Laughs cette année: Mario Jean, Olivier Martineau, Eddy King, Neev, Stéphane Fallu, Mélanie Couture, Kevin Raphael, Erich Preach, James Mannella, Martin Turgeon, Freddie James, Nadine Massie, Geoffrey Appelbaum, Maude Landry, Chantal Desjardins, Harrison Weinreb, Jason Hatrick, John Cotrocois, Kirsten Finch, Pantelis, Peter J. Radomski et Serag Meletian.

Le festival est une idée originale de Luigi Morabito, le producteur. Depuis plus de 7 ans, il organise des événements pour les jeunes et les familles à travers les magazines Laval Families et Laval en Famille. Son implication à travers les magazines est indéniable en passant par les organismes à but non lucratif et les organismes communautaires. L'idée est venue de son désir d'offrir un événement de grande envergure à Laval tout en mettant en valeur les trésors et les talents lavallois.

La mission du Festival Laval en Rires/Laval Laughs est d'offrir au public l'occasion de découvrir et d'apprécier différents types d'événements culturels principalement à travers l'humour.

Parmi ses collaborateurs et ses partenaires, le Festival Laval en Rires/Laval Laughs peut compter sur son commanditaire titre Jaguar Land Rover Laval, son co-présentateur Pâtisserie St-Martin, ses partenaires stratégiques Kolda Événements et Komconcept, ainsi que ses partenaires Tourisme Laval, Centropolis, Connec-T, Cinequinox, la Société des Transport de Laval, Sheraton et Hilton Laval, le centre Embassy Plaza, SPARQMEDIA, City TV et Breakfast Television Montreal.

Programmation disponible sur notre site web festivallavalenrires.ca. Les billets sont maintenant en vente pour les spectacles annoncés.