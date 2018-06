Dany Wiseman dirigera le Choeur de Laval lors du concert printanier "Double Mozart"

Le Chœur de Laval présentera un concert hors du commun dans un programme double de deux grandes œuvres d’importance de Wolfgang Amadeus Mozart.

Plus de 90 personnes réunies pour cette prestation du Requiem et de la Messe en do mineur du célèbre compositeur. L’orchestre symphonique (35 musiciens), les 4 solistes de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal et le Chœur de Laval seront placés sous la direction de Dany Wiseman, éminent directeur musical.

Dany Wiseman est directeur artistique à l’École FACE de Montréal, du Chœur d’Été de Montréal, de l’Harmonie Vocale de Saint-Hyacinthe et directeur musical sur de nombreuses productions de l’Opéra de Rimouski.

Les solistes

Soprano : Chelsea Rus ;

Mezzo-soprano : Katie Miller ;

Ténor : Sebastian Haboczki ;

Baryton-basse : Scott Brooks ;

Pianiste-répétiteur : Louise Diamond ;

Direction musicale et artistique : Dany Wiseman.

Un concert pour tous

Messe en do mineur, cette « Grande Messe » représente peut-être une partie du testament universel du compositeur autrichien face à l'humanité.

Requiem – Cette œuvre d’inspiration grave et céleste dans laquelle la lumière divine illumine d’obscures ténèbres et dont la musique a toujours ému jusqu’au bord du vertige.

Les billets seront en vente le jour même à partir de 19h30 à l’église au tarif unique de 40$ et sur réservation au www.choeurdelaval.ca.

À propos du Chœur de Laval

Le Chœur de Laval contribue au rayonnement culturel de la région par l'interprétation de grandes œuvres classiques. Cet ensemble vocal d’une centaine de choristes jouit d’une importante reconnaissance par la ville de Laval pour sa contribution à la vie musicale et à la scène lavalloise. Le Chœur de Laval est le seul chœur professionnel de la région lavalloise.

Pour en savoir plus sur le Chœur de Laval : chœurdelaval.ca.