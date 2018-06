L'unique Diane Dufresne chantera lors de la fête nationale, à Laval

Le 24 juin, le Centre de la nature de Laval sera l’hôte de la fête nationale du Québec, un rendez-vous devenu incontournable grâce à sa programmation toujours plus exceptionnelle d’année en année.

Daniel Bélanger, Diane Dufresne, Vincent Vallières, Klô Pelgag, Émile Bilodeau, Random Recipe et ses invitées, Marc Déry, France D’Amour, Antoine Corriveau, Beyries, Afrikana Soul Sister, Matiu, Kim Thúy et NEEV offriront un spectacle riche en émotions. Celui-ci sera à nouveau mis en scène par Émilie Laforest, sous la direction musicale d’Alex McMahon, en compagnie de ses musiciens.

Le grand concert de la fête nationale à Laval, présenté gratuitement dès 21 h, sera l’occasion d’écouter plusieurs chansons qui ont marqué le Québec par une quinzaine d’artistes. Ces derniers seront accompagnés, comme le veut la tradition, par les 130 choristes des Petits chanteurs de Laval.

Un voyage musical d’exception pour tous

« Nous dévoilons aujourd’hui avec beaucoup d’enthousiasme la programmation de la fête nationale, qui réunira des artistes de la relève et de renom. Puisque les Lavallois aiment se rassembler pour faire la fête, nous leur avons concocté un événement qui proposera une belle diversité musicale et où tous y trouveront leur compte », a déclaré le maire de Laval, Marc Demers.

Un répertoire combinant classiques et nouveautés

Les artistes, dont une majorité de femmes, offriront un répertoire qui alliera savamment les grands classiques de la chanson québécoise aux découvertes musicales émergentes. Pour sa part, le collectif Random Recipe nous promet une succession de moments magiques avec ses invitées tout issues du monde du hip-hop : Sarahmée, Marie-Gold, Donzelle et Jenny Salgado.L’auteure Kim Thúy lira un texte patriotique à tendance multiculturelle. Des citoyens lavallois prendront part à cette lecture.

La soirée se clôturera sous les feux d’artifice aux rythmes envoûtants d’Afrikana Soul Sister. Notons que le site sera accessible dès 18 h. Plusieurs camions de cuisine de rue seront, d’ailleurs, sur place pour combler l’appétit du public.

Une journée pour toute la famille

Cyclistes et patineurs sont tout d’abord invités à se dégourdir les jambes avec un choix de parcours de 12, 54 et 90 km. Leur départ se fera à l’école Georges-Vanier. Dès 10 h, le Centre de la nature fourmillera d’activités. Le Chœur Ste-Dorothée, les ensembles folkloriques Les Pieds Légers et Les Bons Diables se partageront la scène principale, et ce, pour le plus grand bonheur des plus petits et des plus grands.

Animations, clowns, maquillages, jeux gonflables seront aussi au programme tout au long de la journée. Finalement, à 17 h, une cérémonie protocolaire permettra au public de rendre hommage au drapeau du Québec. Pour tous les détails, visitez le site Web de l’organisme Fête nationale des Québécois à Laval : www.fnqlaval.quebec.