Tenue de l’assemblée générale du Conseil régional de la culture de Laval

Le Conseil régional de la culture de Laval a le plaisir de convier le milieu culturel lavallois à l’assemblée générale annuelle des membres, le jeudi 14 juin 2018 à 18 h au Collège Letendre à Laval.

Le grand rassemblement sera l’occasion de revenir sur les principales actions réalisées par votre Conseil de la culture durant l’année écoulée mais aussi de prendre connaissance des projets en développement.Un vin d’honneur clôturera l’événement. Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir nombreux!

Les personnes et les organisations qui souhaitent devenir membre du CRCL peuvent obtenir un formulaire d’adhésion en écrivant à info@crclaval.com. Toute personne souhaitant soutenir la mission de l’organisme et tout artiste qui n’est pas un professionnel reconnu peut devenir membre de soutien et assister à l’assemblée.

L’accueil du public débutera dès 17h30, le 14 juin au Collège Letendre de Laval. Le stationnement est gratuit et accessible à partir du boulevard du Souvenir (places limitées).