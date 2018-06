Plongez dans l’univers de Bernard Séguin-Poirier à la salle Pauline-Julien

Dès les premiers pas dans la salle Pauline-Julien du Cégep Gérald-Godin, on plonge dans l’univers de l’artiste émailleur Bernard-Séguin-Poirier. Son monde est grandiose, coloré et impressionnant sans contredit.

L’exposition Retrouver l’équilibre, présenté jusqu’à 21h ce soir ainsi que jeudi et vendredi comprend près de 100 tableaux. « Il y a trois ans de travail derrière cette démarche et plus de 10 000 lb de tableaux. Plusieurs thèmes sont abordés dans ceux-ci et mon objectif est de susciter des émotions chez la personne qui le regarde », indiquait-il à Néomédia Vaudreuil-Soulanges lorsque rencontré sur place cet avant-midi.

Il nous confiait que plusieurs classes d’écoles primaires étaient passées pour admirer les oeuvres. « Les enfants se sont assis devant les toiles et ils les fixaient avec de grands yeux », confie le principal intéressé qui a célébré récemment ses 50 ans de carrière.

Volet participatif

En plus de pouvoir contempler les 98 tableaux hors normes de l’exposition, il est aussi possible de participer à sa manière. « Les visiteurs intéressés peuvent confectionner leur propre réalisation et repartir avec celle-ci à la maison. On recevra aussi les visiteurs avec de la nourriture et des breuvages », précisait M. Séguin-Poirier.

Il est aussi possible de ramener à la maison un petit bout de Séguin-Poirier. Comment? En se procurant l’une de ses oeuvres en petit format ou encore l’un des produits dérivés faits à partir de celles-ci. On peut notamment acheter des assiettes, des foulards, des coussins ou des chandails aux couleurs de son oeuvre favorite.

De son côté, la directrice générale et artistique de la salle Pauline-Julien, Annie Dorion ne cachait pas son enthousiasme. « C’est la première exposition artistique dans notre salle et on est très heureux que ce soit celle d’un artiste à la renommée internationale comme M. Séguin-Poirier. On espère que les gens profiteront de cette chance unique de voir ses oeuvres exposées dans la région », concluait-elle.