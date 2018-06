Le roman "Kerouac et Presley " du Lavallois André Pronovost reçoit le Prix du CALQ Oeuvre de l'année à Laval

Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ – Œuvre de l’année à Laval à l’écrivain André Pronovost pour son récit Kerouac et Presley.

Ce prix, assorti d’un montant de 5 000 $, lui a été remis par Honorine Youmbissi, directrice du soutien aux organismes de création et de production du Conseil des arts et des lettres du Québec lors d’une cérémonie organisée par le Conseil régional de la culture de Laval.



« Les membres du comité de sélection ont souligné l’écriture vive et empathique d’André Pronovost dont le récit touchant amalgame musique, religion et philosophie. Ils ont trouvé les personnages attachants et universels. Ils ont aussi mentionné l’intérêt de l’aspect historique de l’œuvre qui fait découvrir Laval sous un autre jour », a mentionné Madame Honorine Youmbissi, du Conseil des arts et des lettres du Québec.

L’œuvre primée

Kerouac et Presley est un récit dans lequel André Pronovost nous entraîne sur les routes du Québec et de l’Amérique, guitare en bandoulière. Le vaste monde, qui va de Laval à la Floride, en passant par Pointe-Saint-Charles et par la piste des Appalaches, l’auteur l’a parcouru, tantôt en train en compagnie de Kerouac, d’Elvis et de Félix, tantôt à pied avec Thoreau, Rousseau ou saint François d’Assise.

Peu de livres, depuis Le Survenant, auront réussi cette synthèse du coureur des bois et du paysan, cet art de vivre qui consiste à s’enraciner dans le mouvement. Œuvre d’abord offerte gratuitement en ligne, elle a par la suite trouvé deux éditeurs. Ouvrage publié en octobre 2017 dans la collection Nomades de Leméac Éditeur.

André Pronovost est né à Saint-Vincent-de-Paul (Laval). Il possède une maîtrise en psychologie animale. Kerouac et Presley est son septième livre. En 1978, il a parcouru d’un bout à l’autre le sentier des Appalaches.