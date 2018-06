Avez-vous vos billets pour le Festival des bières de Laval ?

L’acteur et auteur Alexandre Goyette, fier porte-parole de l’évènement depuis ses débuts, est heureux de convier le public à profiter des belles journées de l’été du 13 au 15 juillet prochain au Centre de la Nature de Laval à l’occasion de la 4ème édition du Festival des bières de Laval. Cette édition sera marquée par une foule de nouveautés!



Plus de 30 000 festivaliers sont attendus à ce grand rassemblement de microbrasseries. Afin de satisfaire les fins connaisseurs, c’est plus de 85 exposants d’ici, dont 40 microbrasseries québécoises, qui seront présents.

Cette année, 12 nouvelles microbrasseries participeront pour la première fois. En plus d’être un événement de découverte et de dégustation, le Festival des bières de Laval a pour mission d’éduquer les festivaliers quant au monde brassicole tout en favorisant les échanges avec les brasseurs des quatre coins du Québec.

Afin d’apporter une plus grande variété aux festivaliers avec des options plus santé, une nouvelle offre alimentaire sera proposée. Microbrasseries, produits du terroir, cidreries, distilleries, camions de cuisine de rue et plus encore seront au rendez-vous afin d’offrir une gamme de produits diversifiés.

Programmation musicale



La quatrième édition du Festival des bières de Laval accueillera sur sa scène extérieure quatre spectacles musicaux qui mettront en vedette des artistes connus et appréciés de tous.

Le vendredi 13 juillet, Rouge Pompier, un duo rock francophone électrisant, ouvrira le bal dès 19 h 30. Suivra à 21 h l’auteur-compositeur-interprète et bête de scène notoire, Mononc’ Serge, avec son dernier album Révolution conservatrice. Il offrira également au public une sélection de ses plus grands succès. Le samedi, à 19 h 30, c’est le groupe Mon Doux Saigneur qui foulera la scène avant l’arrivée du groupe folk Canailles à 21 h.





Tournée des chefs IGA - Goutez le Québec



Autre nouveauté : La Tournée des Chefs Goûtez le Québec sera de passage au Festival! Spectacles culinaires, astuces et conseils de chefs, dégustations gourmandes : tout pour égayer les festivaliers ! Cette tournée, couvrant plus de 10 régions à travers le Québec, fera vivre une expérience culinaire unique mettant de l’avant l’expertise 100% Québec.



La Festvaloise - bière officielle du Festival

Simple Malt brasseurs s’allie au Festival des bières de Laval pour une troisième année consécutive. Cette année, en collaboration avec une microbrasserie mystère qui sera dévoilée sous peu, ils ont concocté pour le festival une kölsch américaine, soit une bière blonde d’inspiration allemande brassée avec des houblons américains. Rafraîchissante à souhait, c’est la bière désignée pour étancher votre soif. La Festivaloise sera offerte dans de nombreux points de vente un peu partout au Québec.



De tout pour toute la famille



La popularité des jeux formats géants incitera le Randolph Animation à revenir avec encore plus de nouveautés ! La zone familiale sera donc de retour avec de l’animation, davantage de jeux gonflables, du maquillage, et du plaisir à profusion pour petits et grands épicuriens ! Un spectacle de cirque sera également présenté le dimanche à 11h30 pour les plus petits.



Procurez-vous vos billets dès maintenant en visitant le festivaldesbieresdelaval.com.