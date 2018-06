Le CRCL poursuit la réalisation de ses grands chantiers, sous le signe de la concertation

Une quarantaine de professionnels du milieu culturel et des partenaires régionaux ont assisté à l’assemblée générale annuelle du CRCL, le 14 juin 2018 au Collège Letendre.

L’année écoulée a été propice au développement de partenariats majeurs : dorénavant reconnu et financé par le ministère de la Culture et des Communications (MCC), le CRCL a également signé un premier Accord de coopération avec le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et a renforcé son partenariat avec la Ville de Laval.

« Ces partenariats essentiels conclus avec le MCC, le CALQ et la Ville de Laval, auront des retombées positives, tangibles et durables dont nous pouvons être fiers ! » a tenu à souligner en ouverture d’assemblée, la directrice générale du CRCL, Marianne Coineau.



L’assemblée générale a également offert l’opportunité de revenir sur plusieurs réalisations marquantes du CRCL, cette dernière année : le dévoilement du Diagnostic culturel, la tenue du Sommet de la culture, l’élaboration du Plan de développement culturel de la région de Laval et enfin, la mise en œuvre du projet de Portail culturel Web régional.

Développées en partenariat avec la Ville de Laval et en collaboration étroite avec les parties prenantes du développement culturel régional, ces actions permettent au Conseil de documenter et de mettre en valeur la culture lavalloise, en plus d’offrir des outils communs pour positionner la culture comme un levier incontournable du développement régional.

Le CRCL a profité de son assemblée générale pour remercier chaleureusement ses partenaires régionaux et les nombreux professionnels du secteur culturel qui ont participé aux différentes consultations orchestrées cette année.



« C’est sous le signe de la mobilisation et de la concertation que l’ensemble des membres du CRCL s’est impliqué cette année. L’année qui s’achève a été stimulante et ponctuée de nouvelles encourageantes pour le CRCL, mais aussi, plus globalement, pour notre milieu. C’est dans ce contexte que le Conseil a poursuivi cet objectif ambitieux de doter notre région d’un Plan de développement culturel qui soit intégré, concerté, et qui tienne compte de la réalité des forces vives du milieu. Je souhaite que notre organisme continue de fédérer les acteurs culturels, de renforcer ses relations avec les différents acteurs socioéconomiques lavallois et qu’il contribue, par ses actions, à stimuler la vitalité et le développement culturel lavallois » a mentionné Sylvie Lessard, présidente du Conseil.



Pour conclure, la présidente du Conseil a tenu à souligner que la nouvelle politique culturelle du Québec, dévoilée le 12 juin dernier, viendra assurément influencer les orientations de l’organisme pour cette prochaine année.

L’annonce, faite le même jour par le Ministère, de crédits supplémentaires pour financer le fonctionnement des Conseils régionaux de la culture (CRC), a été accueillie très favorablement. Mentionnons toutefois que le Réseau des CRC prévoit de faire des représentations cette prochaine année pour s’assurer que ces nouveaux crédits, accordés sur une base ponctuelle (année 2018-2019), deviennent permanents.



Composition du conseil d’administration du CRCL pour 2018-2019:



Sylvie Lessard, directrice générale Rencontre Théâtre Ados (Diffuseur)

Guylaine Archambault, directrice générale Musée Armand-Frappier (Culture scientifique)

Sylvie Lemay, directrice générale Réseau ArtHist (histoire et patrimoine)

Dominique Bodeven, directrice générale Centre d’archives et SHGIJ (Histoire et patrimoine)

Marie‐Ève Tanguay (arts visuels)

Pascal Chevarie (auteur dramatique, arts médiatiques)

Talia Hallmona (Relève, arts de la scène)

Charles Martin, président Chœur de Laval (chant)

Julie Perron, directrice générale Co-Motion (Diffuseur)

Rosalie Naud, conservatrice du Centre d’interprétation de l’Eau (culture scientifique)

Marc-André Brunet (arts de la scène)

Geneviève Roy, présidente-directrice générale Tourisme Laval

Louise Lortie, présidente Commission Scolaire de Laval

Aline Dib (conseillère municipale (observatrice)



La nomination des officiers interviendra lors du prochain CA du CRCL, prévu fin juin.