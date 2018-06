Laval célèbre le 1 juillet en grand au Centre de la nature

Le 1er juillet prochain, au Centre de la nature de Laval, auront lieu les célébrations de la fête du Canada 2018. Sous le thème Tous unis, les citoyens seront conviés à une journée d’activités familiales gratuites.

Dès 12 h, et ce, jusqu’à 20 h 30, les familles lavalloises sont invitées à explorer les différentes thématiques à travers une variété d’activités telles que le hockey-balle, le soccer, la danse, le cirque ainsi qu’une activité sur l’importance de la protection de la nature. En plus de celles-ci, on y comptera maquillage pour enfants et jeux gonflables.

Dans la tradition des célébrations de la fête du Canada, de nouveaux citoyens seront assermentés à partir de 13 h. Cette cérémonie sera précédée du service du gâteau à l’effigie de cette fête nationale où la population sera conviée à déguster en compagnie d’élus et des nouveaux citoyens.

Les festivités se clôtureront par un plateau double musical. Dès 20 h 30, le tout débutera avec la talentueuse Fanny Bloom pour ainsi poursuivre avec l’auteur-compositeur-interprète aux talents multiples Claude Bégin. Pour terminer cette journée en beauté, quoi de mieux que des feux d’artifice qui embrasseront le ciel de Laval à 22 h.

Le Canada : Tous unis !

Cette année, le thème de l’unité sera mis à l’honneur. Les Canadiennes et Canadiens sont unis par un grand nombre de valeurs partagées, comme la nature, les arts, le maintien de la paix et le sport. Lors de ces célébrations, nous souhaitons donc mettre de l’avant tous ces éléments qui nous rassemblent, et qui font de nous une communauté forte, fière et engagée.

Un événement en plein air et en nature

Le Canada est reconnu internationalement pour ses grands espaces et ses paysages à couper le souffle. Le plein air et la nature sont d’ailleurs très importants pour les Canadiennes et les Canadiens, qui accordent une grande attention à l’environnement. Le Centre de la nature de Laval est un exemple unique de revitalisation d’un milieu urbain puisqu’il s’agit d’un projet de verdissement d’un ancien dépotoir.

Célébrer la fête du Canada au Centre de la nature de Laval est non seulement l’opportunité pour les familles lavalloises de profiter de l’un de leurs plus beaux espaces verts pour une journée de pique-nique et de festivités, c’est aussi un moyen de réunir les familles canadiennes autour de l’une de leurs valeurs partagées : la défense de l’environnement. Pour symboliser cet engagement, une activité de plantation de semence d’arbre sera offerte.

La fête du Canada a également pour but de stimuler le sentiment d’appartenance et la fierté des

Canadiennes et Canadiens, mais elle vise à célébrer dans la joie une communauté soudée, une grande famille.

Pour la liste complète des activités et de plus amples renseignements : feteducanadalaval.net