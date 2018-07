Le Symposium de Sainte-Rose lance sa 23e édition

Pendant quatre jours, les 26, 27, 28 et 29 juillet prochains, le Symposium de Sainte-Rose envahira le quartier du Vieux Sainte-Rose, au grand plaisir des festivaliers toujours fidèles au rendez-vous.

Pour sa 23e édition, 90 artistes peintres et sculpteurs vous donnent rendez-vous au cœur de Sainte-Rose. Ils exerceront leur art en direct et iront à la rencontre des festivaliers, pour discuter de leur passion Ils offriront un grand choix de médiums (aquarelle, acrylique, huile, argile, etc.).

Aussi, l’artiste multidisciplinaire bien connue, Shirley Théroux, vous accueillera au Centre d’Art afin de vous dévoiler ses œuvres. Se tiendront également, une exposition de tableaux grands formats au Centre d’Art ainsi qu'une exposition d’œuvres d’artistes à la Galerie La Vieille Caserne. De plus, le public sera invité à s’initier à la peinture.

L'ambiance sera à la fête et l'accès au site est gratuit. Ce quartier historique qui a beaucoup de cachet est situé près de la rivière des Mille-Îles à proximité de plusieurs restaurants, boutiques et maisons patrimoniales.

Pour de plus amples informations : www.roseart.ca / roseart@videotron.ca Tél. : 450-625-7925