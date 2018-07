Les Zones musicales sont de retour dès le 13 juillet

Pour une troisième année consécutive, les Zones musicales sont de retour à Laval! Du 13 juillet au 23 août 2018, plus de quarante spectacles gratuits seront présentés d’un bout à l’autre de l’Île-Jésus afin de charmer les spectateurs aux rythmes de la musique.

Jazz, swing, blues, pop et folk, musiques du monde, classique : tous les amateurs et mélomanes seront satisfaits, peu importe leurs goûts. Les curieux auront également l’occasion de découvrir une programmation riche et diversifiée présentée au cœur des parcs, des places publiques, des berges et du centre-ville. Lavallois et gens des environs auront l’occasion de rencontrer des artistes de renom et de la relève, en formule intime ou dans des spectacles à grand déploiement.

Parmi les incontournables, notons The Lost Fingers le 14 juillet, Émile Bilodeau le 20 juillet, Karim Ouellet le 21 juillet et Angel Forest le 28.

En août, les mélomanes pourront découvrir l'Orchestre symphonique de Laval les 1er et 8 août, Élage Diouf le 3, Fanny Bloom le 10, Papagroove et ses invités le 17 août et Alex Nevsky et ses invités le 18 août.

Pour la programmation complète, visitez : laval.ca/zonesmusicales