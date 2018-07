Des heures de plaisir avec le club de lecture virtuel des bibliothèques de Laval

Cet été, les Bibliothèques de Laval proposent un club de lecture nouveau genre : un club virtuel, auquel les amateurs peuvent participer dans le confort de leur terrasse, leur maison ou pourquoi pas à la plage! Une même lecture est proposée pour tous, selon son groupe d’âge.

Les 8 à 11 ans pourront découvrir : Défense d'entrer, de Caroline Héroux, les 10 à 15 ans: La plus grosse poutine du monde, d’Andrée Poulin alors que les 16 ans et plus découvriront Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo, de Dany Laferrière.

Plutôt que de se rencontrer en personne à la bibliothèque pour partager leurs impressions sur le livre sélectionné, les participants se regroupent sur Facebook, en s’inscrivant à l’événement club de lecture virtuel créé sur la page des Bibliothèques de Laval. Virtuellement, ils pourront partager leurs impressions sur livre sélectionné aux autres membres du club.

Dany Laferrière à Laval

Le 14 août, les participants auront la chance de rencontrer l’écrivain de renom, membre de l’Académie française, Dany Laferrière, au jardin de la Maison des arts. Il parlera de son roman et répondra aux questions de son public.

Atelier d’écriture parents-enfants avec Caroline Héroux

L’auteure Caroline Héroux donnera rendez-vous aux enfants du club virtuel et à leurs parents le 19 août, au Studio de la bibliothèque Multiculturelle, pour une activité d’écriture. Ils seront invités à rédiger un court texte inspiré du style de l’auteure. Un tirage de la collection complète de la série Défense d’entrer se fera parmi les auteurs de textes créés pour l’occasion.

Information

L’activité est gratuite, mais il faut être inscrit au club de lecture virtuel pour participer aux rencontres avec les auteurs. Pour s’inscrire et emprunter le livre numérique de son club virtuel : www.biblio.ville.laval.qc.ca, ou directement sur Facebook, page Bibliothèques de Laval.

Pour obtenir la version imprimée, présentez-vous dans l’une des bibliothèques de Laval.