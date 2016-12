Démantèlement d'un important réseau de drogue: Arrestation de 16 personnes

Le Service de police de Laval, assisté de la Sureté du Québec et du Service de police de Montréal (SPVM), a démantelé un réseau organisé de vente et de distribution de drogue de synthèse, notamment de la méthamphétamine et d’autres drogues. Les enquêteurs du SPL ont procédé à l’arrestation de 16 personnes dans ce dossier.

Près de 125 policiers ont participé à cette opération qui a débuté au mois de février 2016 grâce à une information du public. Au terme de cette enquête, 10 endroits ont été ciblés sur le territoire de Laval, Montréal et les Laurentides.

Jusqu’à présent, le résultat de la saisie est de :

plus de 100 000 comprimés de drogue de synthèse

11 kg de poudre de méthamphétamine

du «Crystal Meth»

de la cocaïne et du cannabis

des biens infractionnels

La lutte aux drogues de synthèse est une priorité d’intervention pour le Service de police de Laval. De nouveaux laboratoires apparaissent et des victimes potentielles sont touchées chaque jour. Nous devons demeurer vigilants et travailler également en amont, car le phénomène des drogues de synthèse est malheureusement banalisé par les jeunes. Ils minimisent les effets, car pour eux il s’agit que d’un comprimé.

Toute personne désirant communiquer de l'information concernant le trafic de stupéfiants

ou tout autre crime peut le faire confidentiellement via la ligne info du Service de police

de Laval en composant le 450 662-INFO (4636).