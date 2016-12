La police de Laval recherche Gabrielle Dubuc

Le Service de police de Laval est à la recherche de Gabrielle Dubuc, 16 ans, disparue depuis le 12 juin 2016.

La jeune Gabrielle était chez sa mère et profite d’un moment d’inattention pour quitter le domicile. Elle n’a pas été vue depuis.



Description physique:

- Parle français;

- Elle mesure 1 m 70 (5' 7") et pèse 82 kg (180 lb);

- Elle a les cheveux noirs et les yeux bruns.



Toute information permettant de retracer cette jeune fille sera traitée confidentiellement via la ligne info 450 662-INFO (4636) ou via le 911 en mentionnant le dossier LVL 160612 039.