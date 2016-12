Recherche de victimes en matière d’exploitation sexuelle

Le Service de police de Laval est à la recherche d’autres victimes ayant été exploitées sexuellement par le prévenu Jean-Louis Kouadio, 22 ans.

Le prévenu fait face à 15 chefs d’accusation en matière d’exploitation sexuelle sur 3 filles d’âge mineur. Il est notamment accusé de proxénétisme, de traite de personne et d’avoir amené une personne de moins de 18 ans à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution.

L’enquête démontre que le prévenu aurait fait d’autres victimes dans la grande région de Montréal. Ces victimes auraient été amenées à se prostituer en Ontario et dans les provinces de l’Ouest canadien entre février 2015 et avril 2016.

Le prévenu est détenu depuis le 27 mai dernier et une ordonnance de non-publication est en vigueur dans la présente cause. Les personnes qui ont de l’information au sujet de ce dossier ou tout autre type d’information sont invitées à communiquer avec le Service de police de Laval via la ligne-Info 450 662-INFO (4636) ou le 911 en mentionnant le dossier LVL 160131 013.

Toute information reçue à cette ligne téléphonique est traitée de façon confidentielle.