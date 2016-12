Des fraudeurs se prétendent être des employés d’agence gouvernementale

Le Service de police de Laval a constaté une hausse importante du nombre de plaintes de fraude dans les dernières semaines. Le fraudeur tente d’obtenir vos renseignements personnels, exige un paiement immédiat par carte de crédit ou convainc la victime d'acheter une carte prépayée (ex. : iTunes).

Depuis le début avril, c’est plus de 20 appels par semaine qui sont recensés par cette méthode. Bien que plusieurs personnes aient été vigilantes, 3 % des appelés ont subi des pertes. C’est une fraude qui entraîne des vols d’identité et d’argent.

Les stratagèmes utilisés:

1-Les fraudeurs (prétendant être employé du gouvernement) téléphonent ou textent les personnes ciblées en leurs informant qu’ils ont un solde en souffrance (ex : impôts) et qu’ils doivent payer dans les plus brefs délais. Parfois, l’appelant menace les gens d’être déportés ou d’être poursuivis via un mandat d’arrestation et d’être arrêtés par les policiers. Les fraudeurs demandent donc à la personne d'acheter et d'activer des cartes iTunes et de leur fournir ensuite les codes. http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/fraud-escroquerie/types/extortion-extorsion/index-fra.htm#itunes

2- Les fraudeurs (prétendant être employé du gouvernement) tentent d'obtenir par hameçonnage des renseignements personnels ou demandent à ce que l'impôt dû soit payé dans une entreprise de transfert de fonds ou par carte de crédit ou de débit prépayé. http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/fraud-escroquerie/types/tax-contribuable/index-fra.htm

Il faut savoir que le gouvernement ne procède jamais de cette manière.



Comment vous protéger

Si on vous demande de rembourser un solde à l'aide d'une carte iTunes, ne le faites pas. Il s'agit d'une fraude.

Posez-vous la question suivante : pourquoi l'Agence du revenu du Canada communiquerait-elle avec un contribuable par téléphone ou dans un message texte pour lui demander un paiement à l'aide d'une carte iTunes?

Communiquez avec l'ARC pour confirmer que vous devez réellement de l'impôt ou que vous avez droit à un remboursement avant de fournir des renseignements personnels ou bancaires.

Ne donnez pas immédiatement à la suite de ces demandes. Assurez-vous que l'information communiquée est vraie.

Posez-vous la question suivante : pourquoi l'ARC vous demanderait par téléphone ou par courriel de lui fournir des renseignements personnels qu'elle possède déjà dans ses dossiers?



Si vous avez de l’information ou croyez avoir été victime d'une fraude ou si vous avez fourni involontairement des renseignements personnels ou financiers n’hésitez pas à contacter la ligne confidentielle du Service de police de Laval 450 662 INFO (4636). On vous suggère également de contacter le Centre antifraude du Canada (numéro sans frais 1-888-495-8501).