Une deuxième opération concertée de 8 corps policiers : 6 arrestations

Vendredi dernier, le 12 août, une vingtaine de policiers de la couronne nord ont procédé à une deuxième opération de visibilité policière visant des établissements licenciés. Au cours de cette opération, 6 arrestations ont été réalisées, notamment pour possession simple de stupéfiants, bris de probation, entrave et mandats. Lors de la première opération concertée, qui a eu lieu le 29 juin dernier, 6 arrestations avaient aussi été réalisées.

On vous rappelle que les opérations menées par l’équipe d’intervention opérationnelle axée sur les phénomènes criminels du Service de police de Laval, Équinoxe, a pour but d’unir les efforts de différents services afin d’assurer une meilleure visibilité policière dans des endroits ciblés et de renforcer le sentiment de sécurité auprès des citoyens.

Les 8 corps policiers : La Sûreté du Québec, le Service de police de Laval, la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes, le Service de police de la Ville de St-Eustache, la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, le Service de police de Blainville, le Service de police de St-Jérôme et le Service de police de Terrebonne.

À propos d’Équinoxe En opération depuis l’automne 2015, Équinoxe est une composante du plan de lutte à la violence et au crime organisé du Service de police de Laval. Formée de 7 policiers elle a pour mandat d’assurer un soutien opérationnel d’intervention, de visibilité et de collecte d’information en lien avec la criminalité organisée. Elle agit sur les phénomènes criminels de violence, de drogue, de proxénétisme, d’armes, de fraude et de contrebande. Cette équipe a procédé à plus de 175 arrestations sur le territoire lavallois.