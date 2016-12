Suspect de vol à identifier

Le Service de police de Laval tente d’identifier un suspect ayant commis un vol au magasin Winners sur le boulevard le Corbusier à Laval.



L’homme se présente au magasin le 19 mai 2016, il saisit 2 gros sacs contenant des tentes Rockwaters Design, d’une valeur totale d’environ 300 $, et quitte le commerce sans passer aux caisses.



Description physique et vestimentaire;

Homme de race blanche, ± 30 ans, ± 1,75m (5’9’’), ± 85 kg (186 lb), cheveux bruns courts, casquette Adidas bleue avec visière jaune et inscription jaune à l'avant, kangourou Nike bleu, pantalon foncé.

Toute information permettant de retracer cet individu sera traitée confidentiellement via la ligne info 450-662-INFO (4636) ou le 9-1-1 en mentionnant le dossier LVL 160520 043.