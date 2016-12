Travaux de réfection du pont Pont Papineau-Leblanc entre Montréal et Laval

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe la population qu’il procédera à des travaux de réfection sur le pont Papineau-Leblanc. Ces travaux visent à assurer la pérennité de la structure, à améliorer la surface de roulement et à réduire les besoins d’entretien futurs. Étant donné que la grande majorité des interventions se dérouleront sous la structure, elles ne devraient pas entraîner de répercussions sur la circulation. Toutefois, certaines entraves sont à prévoir :



des fermetures occasionnelles d’une voie sur trois en dehors des heures de pointe et de deux voies sur trois de nuit ;

des fermetures complètes de la bretelle d’entrée du boulevard Lévesque vers l’autoroute 19 en direction sud. Lors de celles-ci, un chemin de détour sera identifié sur le réseau.



Ces interventions seront réalisées du 6 septembre au début novembre. En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, le début des travaux pourrait être reporté.



De 2016 à 2018, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports investira au total 4,7 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus de 2 100 chantiers seront en activité. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant la section Mobilité Montréal du site Québec511.info. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.