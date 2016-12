Disparition d'un homme schizophrène à Laval

Le Service de police de Laval est à la recherche de Monsieur Benjamin Bouthiller-Desjardins, 33 ans, disparu depuis le 2 septembre 2016.

M. Bouthiller a quitté, à pied, son foyer du secteur d’Auteuil. Il souffre de schizophrénie, mais n’est pas considéré dangereux, ni pour lui-même, ni pour les autres. Il doit prendre de la médication qu'il n'a pas avec lui.

Il aurait déjà été retrouvé au centre-ville de Montréal.

Description physique:

Homme de race blanche, parle français;

Il mesure 1 m 83 (6’pi) et pèse 120 kg (265 lb);

Il a les cheveux bruns et les yeux verts.



Toute information permettant de retracer cet homme sera traitée confidentiellement via la ligne info 450-662-INFO (4636) ou via le 9-1-1 en mentionnant le dossier LVL 160902 067