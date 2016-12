Plusieurs arrestations à la Berge du Barrage

Dans le cadre de leurs activités, les policiers à vélo ont effectué plusieurs opérations à la Berge du Barrage (Saint-Vincent-de-Paul) en réponse aux résidents qui trouvaient que cet endroit était devenu problématique.



Cinq opérations policières se sont conclues avec 89 constats émis (pour flânage et consommation d’alcool) et une quarantaine d’arrestations pour possession et trafic de stupéfiants, possession d’arme prohibée, entrave et mandat.



C’est grâce à la vigilance des citoyens du secteur que les policiers ont multiplié leurs interventions à cet endroit pour améliorer la situation. On rappelle qu’il est interdit de flâner dans les parcs et les berges de Laval après 22 h. Il s’agit d’un règlement municipal : Règlement L-4510



Des interventions similaires pourraient avoir lieu dans d’autres parcs et espaces verts de Laval. D’ailleurs, les policiers à vélo de la patrouille estivale seront en fonction jusqu’au 1er octobre 2016.